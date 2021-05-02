نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التحقق من صحة فواتير فرجت منصة ناجز في المقال التالي

عمر شويل - جدة سوف نقدم لكم خلال السطور التالية طريقة التحقق من صحة فواتير فرجت منصة ناجز حتى يتمكن الراغبين في فعل الخير عبر المساهمة في سداد ديون الغارمين داخل السجون خلال شهر رمضان الكريم، فيتاح أمام الجميع المساهمة في سد الديون ولم شمل الأسر خلال شهر رمضان المبارك، وفي سياق ذلك تم إتاحة أكثر من وسيلة للاستعلام عن الفاتورة سواء من خلال منصة ناجز التابعة لوزارة العدل أو بوابة أبشر، وسوف نقوم بتوضيح خطوات التحقق من الفواتير إلكترونياً من خلال منصة ناجز لنسهل الأمر لمن يرغب بالمساعدة.

التحقق من صحة فواتير فرجت

وقد قامت منصة بوابة ناجز التي أطلقتها وزارة العدل السعودية بإعلان خطوات وآلية الاستفادة من خدمات التحقق من فواتير فرجت، حيث قامت من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بمشاركة صورة معلوماتية “إنفرجراف” معلنة عن إتاحة خدمة التحقق من فواتير خدمة فرجت.

مشيرة إلى أن الخدمة متاحة للجميع من خلال إدخال رقم الفاتورة لتظهر نتيجة الاستعلام بتأكيد تضمن الفاتورة أم لا للمستفيدين من الخدمة، موضحة بأن الهدف وراء إطلاق الخدمة هو مساعدة الراغبين في فعل الخير وسداد الحقوق المالية عن السجناء، علماً بأن ترتيب المحكومين بالخدمة سوف يكون وفقاً للأكثر حاجة منهم.

طريقة تسجيل دخول منصة ناجز

وتوفر منصة ناجز خدمة الاستعلام عن فواتير الخدمة، ليتمكن الجميع من المساعدة عبر التحقق والتأكد من صحة الفواتير بالرقم من خلال عدة خطوات وهي:

الدخول على موقع منصة ناجز ببوابة خدمات وزارة العدل السعودية. اضغط على زر خدمات التحقق. قم باختيار فواتير فرجت من قائمة نوع التحقق. قم بإدخال رقم الفاتورة وإضغط على زر التحقق. سوف تظهر لك نتيجة الاستعلام لتتأكد عما إذا كانت الفاتورة ضمن الفئات المعنية بالخدمة أم لا.

ومن الجدير بالذكر أن المديرية العامة للسجون التابعة لوزارة الداخلية قد سبق وأن أطلقت خدمة فرجت، وقد تجاوب المواطنون مع الخدمة بصورة تفاعلية كبيرة وتسابقوا نحو سد ديون المحكوم عليهم جراء الحقوق المالية، وخلال شهر رمضان يزداد الإقبال على الأعمال الصالحة لذلك قد تكون فرصة للغارمين داخل السجون، بأن تسد ديونهم من قبل المحسنين بفضل الله تعالى.