قروض البنك الأهلي التجاري الشخصية والمؤسسات الصغيرة بالمملكة يقوم البنك الأهلي التجاري بالمملكة بتقديم قروض مسهلة وميسرة للمواطنين العاملين بأجهزة الدولة وغير العاملين أيضا، وممكن الحصول على القروض بالراتب دون الحاجة إلى أي عقارات ، أو السجل التجاري للعميل، يوجد بعض الاستثناءات يقدمها البنك لحالات خاصة تستوفي الشروط، وهذه القروض جميعها تتمشى مع الشريعة الإسلامية، ويوفر البنك أيضا جميع المساعدات المالية ويد المساعدة للتمويل للشركات والمؤسسات الصغيرة البادئة بالأعمال، فيمنح البنك هذه المؤسسات فرصة كبيرة ليكونوا عملاء معتمدين لدية عن طريق ألية التمويل لهم، ويساعد البنك أيضا عملية الاستثمارات للعملاء، وفى المقال هذا سنوضح القروض الشخصية والشروط المطلوبة للحصول على القرض، وطرق السداد الميسرة لذلك.

البنك الأهلي التجاري بالمملكة الشخصية والمؤسسات الصغيرة بالمملكة

تعتبر القروض الشخصية التى يقدمها البنك الأهلي التجاري من اهم الوسائل التمويلية المقدمة للمواطنين، فيقدم البنك التمويل الشخصي الإسلامي الذي يعتمد على تطبيق الشريعة الإسلامية في المعاملات، وتوفير مميزات سهلة وميسرة لهذه القروض، يقوم البنك بالتمويل للعاملين وغير العاملين قروضا ميسره في السداد تناسب ظروف معيشتهم.وهناك شروطا على تمويل شخصي من البنك تتماشى مع الشريعة الإسلامية:

يجب على العميل أن يكون يعمل بأي جهة حكومية أو القطاع الخاص. أن يكون الحد الأدنى للراتب الخاص بالعميل ثلاثة الآف ريال سعودي إذا كان العميل سعودي الجنسية. أما إذا كان العميل غير سعودي الجنسية يجب ألا يقل راتبه عن اربعه الآف ريال سعودي.

إجراءات التقديم لقرض شخصي من البنك الأهلي التجاري بالمملكة

يجب القيام بملء النموذج الخاص بطلب القرض الشخصي من البنك الأهلي التجاري بالمملكة. تقديم نسخة من بطاقة الرقم القومى للسعودين سارية والهوية لغير السعودين ساريه. يجب تقدم طلب من مكان عملك معتمد يوضح فيه الوظيفة والراتب الشخصة ومتى بدأت العمل بالمكان.

إجراءات التقديم في اتفاقية تمويل الأفراد المقدمة من البنك الأهلي التجاري للمؤسسات الصغيرة

يجب ملء النموذج الخاص بالتمويل بتفاصيل جهة العمل. لابد من إرسال نسخ من القوائم المالية الدقيقة للمؤسسة لمدة ثلاث سنوات قبل التقديم للتمويل. إرسال نسخة من السجل التجاري للمؤسسة لاعتمادها من البنك. إرسال شهادة التقرير الخاص بالناطقات. تحويل وتثبيت الراتب للمؤسسة والتصديق عليها من الغرفة التجارية. ترسل كل هذه الوراق إلى البريد الإلكتروني الخاص بالبنك الأهلي التجاري بالمملكة.

التمويل الإضافي للبنك الأهلي التجاري بالمملكة العربية السعودية

يقدم البنك التمويل الإضافي التي تزيد رواتبهم الشخصية، أو من لم يبلغ الحد الأقصى للاستقطاع الشهرى وهناك مميزات لهذا التمويل سنذكرها: