نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التقديم عبر بوابة القبول الموحد 1442 من وزارة الدفاع في المقال التالي
متاح الآن التقديم عبر بوابة القبول الموحد 1442 حيث قامت وزارة الدفاع بفتح باب التقديم للطلاب الجامعيين السعوديين واستقبال الطلبات إلكترونيا عبر موقع تجنيد القوات المسلحة وذلك خلال الفترة التي حددتها الوزارة من قبل في البيانات الرسمية لها، وقد وضحت الوزارة بعض الضوابط والشروط التي يجب توافرها في المتقدم بكل دورة على حدى وبذلك يتمكن المتقدمين لحمل لواء الدفاع عن الوطن باستقبال طلبات الالتحاق لمن تنطبق عليه الشروط المعلنة.
التقديم في بوابة القبول الموحد 1442
فتح باب التسجيل عبر البوابة ابتداء من يوم الأحد الموافق 2 من شهر مايو الجاري 2021، كما وقد أعلنت بوابة القبول عن المزايا التي سيحصل عليها المتقدمين في دورة الضباط الجامعيين حيث تحمل النفقات الدراسية، الملابس العسكرية، الطعام، السكن، العلاج، راتب.
كما تم الإعلان عن بداية التسجيل في بوابة القبول الموحد لرتبة ضابط من خريجي الثانوية العامة في وزارة الدفاع للكليات العسكرية يوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر يونيو 2021 ، يوم الثلاثاء 20 من شوال 1442.
رابط بوابة القبول الموحد
- الدخول على رابط التقديم الجديد من خلال الصفحة الرئيسية لبوابة القبول.
- كتابة السجل المدني ودرجة أعلى اختبار قدرات حصلت عليها مع الكود الموضح بالصورة.
- تعبئة بعض الحقول رقم السجل المدني، البريد الإلكتروني، كلمة المرور، كلمة السر والتأكد من صحة البيانات حتى لا يلغى قبولك.
- الضغط على زر موافق ومن ثم تظهر لك شاشة كي تختار المرحلة :
- إذا كانت نوع الشهادة أدبي اضغط على باقي الكليات.
- نوع الشهادة علمني اختر سواء الكليات الصحية أو باقي الكليات وبعد الانتهاء اضغط على تقديم المرحلة.
- قم بإدخال الرغبات بشكل مرتب على حسب الأولوية والضغط على حفظ الرغبات.
- طباعة الرغبات للإطلاع عليها فيما بعد.
- سوف تصلك رسالة على جوالك بعد النقر على حفظ الرغبات.
- تظهر لك شاشة إجراءات القبول اطلع عليها ومن ثم انتقل للاستبانة.
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