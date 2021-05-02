طريقة التقديم عبر بوابة القبول الموحد 1442 من وزارة الدفاع

متاح الآن التقديم عبر بوابة القبول الموحد 1442 حيث قامت وزارة الدفاع بفتح باب التقديم للطلاب الجامعيين السعوديين واستقبال الطلبات إلكترونيا عبر موقع تجنيد القوات المسلحة وذلك خلال الفترة التي حددتها الوزارة من قبل في البيانات الرسمية لها، وقد وضحت الوزارة بعض الضوابط والشروط التي يجب توافرها في المتقدم بكل دورة على حدى وبذلك يتمكن المتقدمين لحمل لواء الدفاع عن الوطن باستقبال طلبات الالتحاق لمن تنطبق عليه الشروط المعلنة.

التقديم في بوابة القبول الموحد 1442

فتح باب التسجيل عبر البوابة ابتداء من يوم الأحد الموافق 2 من شهر مايو الجاري 2021، كما وقد أعلنت بوابة القبول عن المزايا التي سيحصل عليها المتقدمين في دورة الضباط الجامعيين حيث تحمل النفقات الدراسية، الملابس العسكرية، الطعام، السكن، العلاج، راتب.

كما تم الإعلان عن بداية التسجيل في بوابة القبول الموحد لرتبة ضابط من خريجي الثانوية العامة في وزارة الدفاع للكليات العسكرية يوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر يونيو 2021 ، يوم الثلاثاء 20 من شوال 1442.

رابط بوابة القبول الموحد