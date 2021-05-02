نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسديد زكاة الفطر عبر منصة إحسان الخيرية 1442 هجريًا في المقال التالي

تسديد زكاة الفطر عبر منصة إحسان الخيرية 1442 هجريًا ، منصة إحسان هى أحد أهم المنصات الخيرية لجمع التبرعات و التي تم إطلاقها عبر شبكة الانترنت، وهى منصة رسمية ذات ثقة يقوم بالاشراف عليها هيئة البيانات بالمملكة العربية السعودية، وتهدف إلى تمكين القطاع الغير الربحي والتنموي وتوسيع أثره، تعزيز قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني لأفراد المجتمع، تفعيل دور المسئولية الاجتماعية في القطاع الخاص، التكامل مع الجهات الحكومية المختلفة و تعظيم نفعها، رفع مستوى الشفافية للعمل الخيري والتنموي، ويتم من خلالها جمع التبرعات لمساعدة من يحتاج المساعدة، لذلك ارتفعت معدلات البحث للتسجيل في منصة إحسان الخيرية لتسديد زكاة الفطر 1442 هجريًا من خلالها. مزايا منصة إحسان الخيرية تيسير عملية التبرع لتتم في أي وقت وأي مكان.

ذات شفافية عالية في جميع الممارسات الإدارية والمالية.

إمداد المتبرعين بتقارير توضح أثر تبرعاتهم.

يُمكن من خلالها إتمام عملية التبرع بسرعة.

تهدف إلى تحقيق أعلى معايير التقنية في أمن المعلومات. تسديد زكاة الفطر عبر منصة إحسان الخيرية 1442 هجريًا الدخول على الموقع الرسمي ل منصة إحسان الخيرية .

الخيرية إدخال البيانات لإتمام عملية التسجيل.

بعد إتمام عملية التسجيل يتم الانتقال إلى صفحة حسابي والقيام بالتبرع. خطوات التسجيل في منصة إحسان الخيرية 1442 هجريًا الدخول على الموقع الرسمي لمنصة إحسان الخيرية

يتم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول و الموجودة أعلى الصفحة.

يتم تسجيل جميع البيانات المطلوبة مثل اسم المواطن و رقم الجوال شرط أن يكون الرقم سعودي و البريد الإلكتروني.

الضغط على أيقونة إنشاء حساب.

بعد إتمام جميع الخطوات السابقة فإنه يتم التسجيل في المنصة.

يختار المواطن بإختيار البرنامج الذي يريد التبرع فيه.

تحديد الطريقة التي يتم دفع التبرع بها إلكترونيًا. الفئات المُستفيدة من منصة إحسان الخيرية الغارمين العاجزين عن سداد ديونهم.

الأيتام ولا يوجد عائل لهم.

من يحتاج إلى سكن مناسب المعيشة كريمة.

تقديم الرعاية الصحية للأشخاص المسنة.

الأشخاص الذين يعانون من إعاقة وليس لديهم القدرة على العمل.

تُقدم الكفالة الأرامل والمطلقات.

توفير الرعاية الصحية للأسر المريضة والمُتعسرة.

الأشخاص المحتاجة التي تحتاج إلى جلسات غسيل كلوي.

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