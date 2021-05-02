نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموعد النهائي والاخير لصرف المساعدة المقطوعة 1442 هجريًا في المقال التالي
ازدادت عمليات البحث بشكل كبير لمعرفة رابط تقديم المساعدة المقطوعة للاستفادة من دعم المُقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تقدم المملكة المساعدات المالية لمواطنيها بعد خطة الإصلاح الاقتصادي بهدف مساعدة هؤلاء على مواجهة الظروف المعيشية الحالية من غلاء أسعار السلع والمنتجات الغذائية وذلك في شكل مساعدات مقطوعة بمبلغ مالي 30 ألف ريال لكل مواطن سعودي في المملكة والتي من المتوقع أن يتم صرفها قبل انتهاء شهر رمضان الكريم وحلول عيد الفطر المبارك.
تقديم المساعدة المقطوعة 1442
نتابع معكم كيفية التقديم على المساعدة المقطوعة في ظل الوضاع الحالية للبلاد من انتشار الفيروس المستجد بالبلاد والذي اثر على المستوى الاقتصادي للكثير من المواطنين بسبب فرض قانون حظر التجوال لحماية المواطنين من العدوى بالفيروس فيما بينهم.ويمكنكم معرفة الموعد الرسمي لصرف المساعدات المقطوعة والاستعلام عن أسماء المستفيدين بها من خلال
- تسجيل الدخول على الرباط الرسمي لموقع وزارة العمل والتنمية البشرية و إدخال رقم الطلب والسجل المدني ورمز التحقق والنقر على زر البحث لتظهر لك كافة التفاصيل حجول هذا.
- أو عبر الاتصال برقم خدمة العملاء على 19911 من أجل تلقي استفسارات المواطنين حول المساعدات في كافة أنحاء المملكة.
صرف المساعدة المقطوعة 1442
هناك بعض الشروط التي حددتها الوزارة من أجل الاستفادة من هذا الدعم ومنها:
- لا يقل عمر المتقدم عن 35 عاماً.
- غير حاصل على أية مساعدات أخرى في المملكة العربية السعودية.
- لا يتعدى دخل الأسرة عن ثلاثة آلاف ريال سعودي وهو الحد الأقصى المسموح به من أجل الحصول على المساعدة المقطوعة.
- يتم منح هذه المعونة لكل الأسر محدودة الدخل و الدخول المنخفضة وكذلك أصحاب معاشات الضمان الاجتماعي.
- يتم تحديد القيمة المالية لمساعدة الضمان الاجتماعي من خلال الدخل الشهري للأسرة وعدد أفرادها.
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