نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في حساب مواطن لشهر مايو 2021 برقم الهوية وصرف الدعم الجديد 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في حساب المواطن لشهر مايو 2021 بالمملكة العربية السعودية حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن ضرورة التسجيل للمواطنين داخل المملكة والمستفيدين بإتباع كافة الشروط ومن أهم هذه الشروط أن يكون الموطن سعودي الجنسية وفقا لرؤية المملكة بالقضاء علي الفقر بحلول عام 2030م

خطوات التسجيل حساب مواطن لشهر مايو

لقد حددت وزارة التنمية البشرية والتضامن الاجتماعي داخل المملكة العربية السعودية ميعاد أقصاه 10 من مايو 2021 لتسجيل المواطنين بحساب مواطن للاستفادة من الدعم من خلال الخطوات التالية :

يجب الدخول علي الموقع الرسمي للوزارة

ثم الدخول علي حساب المواطن

ثم اختيار الاستعلام عن حساب المواطن

ثم أدخال كافة البيانات صحيحة ورقم الهوية الشخصية للمواطن

ثم أدخال رمز التحقق وكلمة السر

ثم الضغط علي تسجيل البيانات

التسجيل في حساب مواطن مايو 2021

لقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن صرف والتسجيل للحصول علي الدعم من خلال حساب مواطن يتم كل شهر بشكل دائم لجميع المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط والأسر المستحقة للدعم الكامل من المملكة العربية السعودية حتي في الأعياد و الإجازات الرسمية ، في ل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) .

المستفيدين من حساب مواطن

لقد وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط يجب تحقيقها للمواطنين للحصول علي الدعم وسيتم النظر في كافة الطلبات واستيفاء الشروط للمواطنين للحصول علي الدعم ومن أهم هذه الشروط هي :