حاسبة التمويل الشخصي البنك الراجحي وخطوات التقديم

حاسبة التمويل الشخصي البنك الراجحي قام بتوفيرها البنك للعملاء الراغبين في الحصول على التمويل الشخصي من البنك لمعرفة قيمة التمويل المتوقع الحصول عليه، كما أتاح البنك للعملاء نموذج طلب قرض من بنك الراجحي والذي يمكنهم الاستفادة به من خلال ملئ هذا النموذج وتقديمه من خلال الموقع الرسمي للبنك، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة الوصول واستخدام حاسبة التمويل الشخصي بنك الراجحي.

حاسبة التمويل الشخصي البنك الراجحي

من خلال حاسبة التمويل الشخصي بنك الراجحي يستطيع العملاء الراغبين في الحصول على التمويل معرفة قيمة التمويل المتوقع الحصول عليه وكذلك قيمة القسط المتوقع سداده للبنك وقيمة هامش الربح السنوي.

طريقة استخدام حاسبة التمويل الشخصي بنك الراجحي

يتعين أولًا على العميل إتباع الخطوات التالية للوصول إلى حاسبة التمويل الشخصي بنك الراجحي وهي:

التوجه إلى الموقع الرسمي لمصرف الراجحي.

وبعد ذلك يتم التوجه إلى أيقونة المصرفية الشخصية.

بعدها يتم الضغط على أيقونة التمويل الموجودة أعلى الصفحة.

اختيار كلمة شخصي ومنها يتم اختيار برنامج التمويل الشخصي المراد الحصول عليه من البرامج المتاحة.

يتم فتح صفحة جديدة بها جميع المعلومات الخاصة بالبرنامج الذي تم اختياره، ومنها يتم الضغط على كلمة الحاسبة.

يطلب بعد ذلك الموقع من العميل ملئ بيانات الجنسية والقطاع الوظيفي للعميل وقيمة الراتب الشهري ومدة التمويل والأقساط التي يتم سدادها فعليًا.

بعد الانتهاء من كتابة كافة التفاصيل يتم الضغط على كلمة احسب الموجودة أسفل الصفحة لتظهر بعد ذلك على يسار الصفحة كافة التفاصيل التي قد يحتاجها العميل من الحد الأقصى للتمويل، وإجمالي القيمة، وكذلك قيمة هامش الربح.

طريقة الحصول على التمويل الشخصي بنك الراجحي

بعد تأكد العميل من كافة التفاصيل التي تخص التمويل المراد الحصول عليه يمكنه ملئ نموذج الطلب وتقديمه للبنك ويتم ذلك من خلال ذات الصفحة وبعد الانتهاء من كتابة كافة التفاصيل يتم ذكر المواعيد المناسبة للعميل وسوف يقوم أحد ممثلي بنك الراجحي بالاتصال به بعد التأكد من البيانات لتحديد موعد للتوجه إلى مقر البنك لاستئناف الطلب ومن ثم إيداع مبلغ التمويل في الحساب الشخصي للعميل.