نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قرض شخصي بنك الراجحي والمستندات المطلوبة في المقال التالي
يتساءل العديد من الأفراد عن شروط قرض شخصي بنك الراجحي حيث يقدم الراجحي أفضل تمويل شخصي للعملاء والذي يمكنهم من خلاله سد احتياجاتهم الشخصية وشراء ما يرغبون به من المشتريات التي تطرأ عليهم فجأة، وقد وضع الراجحي بعض الشروط الهامة الواجب توافرها في العميل للحصول على تمويل الراجحي الجديد 1442وقد أتاح البنك العديد من الامتيازات لراغبي الحصول على القروض منها حاسبة التمويل الشخصي البنك الراجحي ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على شروط التمويل الشخصي بنك الراجحي.
شروط قرض شخصي بنك الراجحي
تم إعلان شروط التمويل الشخصي بنك الراجحي لجميع العملاء الراغبين في الحصول على التمويل وذلك لمعرفة ما إذا كانت تنطبق عليهم هذه الشروط من عدمه، وتتلخص هذه الشروط في:
- أن يكون العميل المتقدم للحصول على التمويل راتبه الشهري لا يقل عن 2000 ريال سعودي.
- ألا يزيد عمر المتقدم للحصول على التمويل عن 60 عامًا في تاريخ سداد أخر قسط للبنك.
- ألا تقل مدة خدمة العميل في جهة عمله عن شهر.
الأوراق المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي
- خطاب من جهة العمل موضح به الوظيفة وتاريخ الالتحاق بها وكذلك الراتب المتحصل شهريًا.
- خطاب يفيد بتحويل الراتب من جهة العمل.
نموذج طلب قرض من بنك الراجحي
يتعين على الراغب في الحصول على تمويل الراجحي الجديد 2021 إتباع الخطوات التالية لتقديم الطلب عبر الموقع الرسمي للبنك:
- يتم التوجه إلى الموقع الرسمي لبنك الراجحي.
- اختيار كلمة المصرفية الشخصية أعلي الصفحة.
- التوجه إلى أيقونة التمويل ومنها يتم اختيار كلمة شخصي ليتم عارف كافة برامج التمويل الشخصي.
- بعد تحديد نوع التمويل المراد الحصول عليه يفتح الموقع صفحة جديدة وبالنزول لأسفل الصفحة يتم الضغط على كلمة تعبئة نموذج الطلب.
- بعدها تفتح صفحة جديدة ومن خلالها يطلب من العميل ملئ بعض المعلومات الهامة كالاسم والجنسية ورقم الهوية واختيار ما إذا كان لديه حساب بالبنك من عدمه.
- أيضًا يتم طلب بعض المعلومات المالية من العميل عن قيمة الراتب الشخصي وهل يتم تحويله إلى البنك أم لا ومن ثم يتم تحديد مواعيد الاتصال المرغوب فيها بعد إضافة رقم الجوال والمنطقة ليتم مراجعة البيانات والاتصال بالعميل من قبل البنك.
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