شروط قرض شخصي بنك الراجحي والمستندات المطلوبة

يتساءل العديد من الأفراد عن شروط قرض شخصي بنك الراجحي حيث يقدم الراجحي أفضل تمويل شخصي للعملاء والذي يمكنهم من خلاله سد احتياجاتهم الشخصية وشراء ما يرغبون به من المشتريات التي تطرأ عليهم فجأة، وقد وضع الراجحي بعض الشروط الهامة الواجب توافرها في العميل للحصول على تمويل الراجحي الجديد 1442وقد أتاح البنك العديد من الامتيازات لراغبي الحصول على القروض منها حاسبة التمويل الشخصي البنك الراجحي ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على شروط التمويل الشخصي بنك الراجحي.

شروط قرض شخصي بنك الراجحي

تم إعلان شروط التمويل الشخصي بنك الراجحي لجميع العملاء الراغبين في الحصول على التمويل وذلك لمعرفة ما إذا كانت تنطبق عليهم هذه الشروط من عدمه، وتتلخص هذه الشروط في:

أن يكون العميل المتقدم للحصول على التمويل راتبه الشهري لا يقل عن 2000 ريال سعودي.

ألا يزيد عمر المتقدم للحصول على التمويل عن 60 عامًا في تاريخ سداد أخر قسط للبنك.

ألا تقل مدة خدمة العميل في جهة عمله عن شهر.

الأوراق المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي

خطاب من جهة العمل موضح به الوظيفة وتاريخ الالتحاق بها وكذلك الراتب المتحصل شهريًا.

خطاب يفيد بتحويل الراتب من جهة العمل.

نموذج طلب قرض من بنك الراجحي

يتعين على الراغب في الحصول على تمويل الراجحي الجديد 2021 إتباع الخطوات التالية لتقديم الطلب عبر الموقع الرسمي للبنك: