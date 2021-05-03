خطوات الإستعلام عن موعد صرف مقطوعة الضمان الإجتماعي 1442 برقم الطلب وشروط التقديم

ازدادت عمليات البحث بشكل كبير عن خطوات الإستعلام عن موعد صرف مقطوعة الضمان الإجتماعي على محركات البحث المختلفة، فالمساعدة المقطوعة تُعتبر أحد أبرز البرامج الداعمة للمواطن السعوي والأسر السعودية خاصة محدودي الدخل الذين تقاضون رواتب متوسطة لا تكفي في ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها المملكة العربية السعودية، فقد قامت الحكومة السعودية بإتخاذ عدة اجراءات إصلاحية تهدف إلى رفع معدل النمو الإقتصادي وجعل السعودية بلد إقتصادي غير معتمد على النفط، ولكن هذه الإجراءات أدت إلى ارتفاع في أسعار السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن بشكل مستمر مما أثر على نوعية حياته، ولهذا قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بدور هام وكبير بإطلاقها برنامج المساعدة المقطوعة ليخدم هذه الفئات متوسطة الحال بتقديمها الدعم المالي بشكل سنوي بحد أقصى 36 ألف ريال سعودي سنوياً للفرد بشروط معينة سنوضحها لكم، والآن نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم رابط وخطوات الإستعلام عن المساعدة المقطوعة وشروط التقديم فيها، فتابعونا.

شروط المساعدة المقطوعة

يستفسر الكثير من المواطنين السعوديين عن أبرز الشروط التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية للتقديم في المساعدة المقطوعة للإستفادة من الدعم المقدم، ونوضح لكم الشروط كالتالي:

أولاً لا بد أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.

ثانياً لا يقل عمره وقت التقدم عن 35 عام.

ثالثاً لا يمتلك عقارات أو أراضي.

لا يزيد راتبه عن 2000 ريال سعودي.

وبهذه الشروط تكون الوزارة قد أفرزت كافة المتقدمين وقدمت المساعدة لمن يحتاج لها فقط.

خطوات الإستعلام عن المقطوعة

للإستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب قم بالتالي:

موعد صرف مقطوعة الضمان الإجتماعي

حتى الآن لم تحدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية الموعد الرسمي لنزول المساعدة المقطوعة.