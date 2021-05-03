نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف المساعدة المقطوعة // خدمة العملاء بدأ العد التنازلي للصرف وأسماء المستفيدين جاهزة في المقال التالي
موعد صرف المساعدة المقطوعة، للعام الحالي 1442 أصبح أكثر الأسئلة التي ترد لخدمة العملاء على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهناك مصادر مقربة من وزارة الموارد تشير إلي قرب صرف المكرمة الملكية خلال الساعات القليلة القادمة ومن المرجح أن تكون في ليلية من ليالي الوتر، حتى تكون ليلة القدر للمستحقين تدخل عليهم البهجة والسرور وقال المصدر أن كشوف المستحقين جاهزة من قبل الوزارة، وتم مراجعتها وتم التأكد من استحقاقها وتوافر شروط الاستحقاق لهم وتم تحديث بياناتهم ومراجعتها مع الجهات ذات الشأن.
متى تصرف المساعدة المقطوعة 1442
المساعدة المقطوعة هي مساعدة لا يوجد لها وقت معلوم ومحدد للصرف، وهي مكرمة ملكية يتم صرفها للمستحقين في أي وقت تراه الحكومة السعودية وفي الغالب لا يعلن مسبقاً عن موعد صرفها، فتقوم وزارة الموارد بإبداع المبالغ للمستحقين في حساباتهم البنكية وفيما يلي الشروط الواجب توافرها في المستفيدين.
وزارة الموارد تحديث البيانات شرط صرف المساعدة المقطوعة
من أهم شروط صرف المساعدة هي تحديث البيانات للمستفيدين، في حال أن مقدم الطلب طرأ على بياناته أي جديد يقوم بتسجيله فوراً حتى إذا قامت وزارة الموارد بمراجعة البيانات تجدها مطابقة وصحيحة، ولأن في حالة عدم التطابق يتم رفض الطلب وعدم الصرف للمسجل.
الفئات المستحقة لصرف المساعدة المقطوعة
- من هم أقل دخلاً ومن ليس لهم دخل ثابت يكفي لحياة كريمة تليق بالمواطن السعودي.
- الزوجة التي مات زوجها وترك لها أولاد لا مصدر رزق لهم.
- الشخص الأعزب الذي يقل دخله عن 3000 ريال والمتزوج الذي يقل دخله عن 8000 ريال.
- أصحاب الأمراض المزمنة التي تسبب عدم القدرة على العمل.
- النساء الأرامل والنساء أللتي أزواجهم محكوم عليهم ويقضون فترة العقوبة في السجن وليس لهم عائل.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد صرف المساعدة المقطوعة // خدمة العملاء بدأ العد التنازلي للصرف وأسماء المستفيدين جاهزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.