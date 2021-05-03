موعد صرف المساعدة المقطوعة // خدمة العملاء بدأ العد التنازلي للصرف وأسماء المستفيدين جاهزة

موعد صرف المساعدة المقطوعة، للعام الحالي 1442 أصبح أكثر الأسئلة التي ترد لخدمة العملاء على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهناك مصادر مقربة من وزارة الموارد تشير إلي قرب صرف المكرمة الملكية خلال الساعات القليلة القادمة ومن المرجح أن تكون في ليلية من ليالي الوتر، حتى تكون ليلة القدر للمستحقين تدخل عليهم البهجة والسرور وقال المصدر أن كشوف المستحقين جاهزة من قبل الوزارة، وتم مراجعتها وتم التأكد من استحقاقها وتوافر شروط الاستحقاق لهم وتم تحديث بياناتهم ومراجعتها مع الجهات ذات الشأن.

متى تصرف المساعدة المقطوعة 1442

المساعدة المقطوعة هي مساعدة لا يوجد لها وقت معلوم ومحدد للصرف، وهي مكرمة ملكية يتم صرفها للمستحقين في أي وقت تراه الحكومة السعودية وفي الغالب لا يعلن مسبقاً عن موعد صرفها، فتقوم وزارة الموارد بإبداع المبالغ للمستحقين في حساباتهم البنكية وفيما يلي الشروط الواجب توافرها في المستفيدين.

وزارة الموارد تحديث البيانات شرط صرف المساعدة المقطوعة

من أهم شروط صرف المساعدة هي تحديث البيانات للمستفيدين، في حال أن مقدم الطلب طرأ على بياناته أي جديد يقوم بتسجيله فوراً حتى إذا قامت وزارة الموارد بمراجعة البيانات تجدها مطابقة وصحيحة، ولأن في حالة عدم التطابق يتم رفض الطلب وعدم الصرف للمسجل.

الفئات المستحقة لصرف المساعدة المقطوعة