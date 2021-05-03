خادم الحرمين الشريفين يصدر عدداً من الأوامر الملكية

بلادي – الرياض :

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- عدد من الأوامر الملكية تضمنت تعيين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير وتعيينه رئيساً لمجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية.

كما تضمنت الأوامر:

– تعيين المهندس عبدالله بن عامر السواحة رئيساً لمجلس إدارة ‫الهيئة السعودية للفضاء‬.

– تعيين فيصل بن فاضل بن محسن الابراهيم وزيراً للاقتصاد والتخطيط.

– تعيين الدكتور خالد بن عبدالله السبتي مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير.

– تعيين الدكتور خالد بن عبدالله السبتي رئيساً لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.

– تعيين المهندس أحمد بن محمد بن علي الصويان محافظاً لهيئة الحكومة الرقمية بالمرتبة الممتازة.

– تعيين الدكتورة إيمان بنت هباس بن سلطان المطيري نائباً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة.

– تعيين بدر بن عبدالمحسن بن عبدالله بن هداب مساعداً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة.

– يعفى الدكتور أحمد بن محمد بن أحمد العيسى من رئاسة مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.

وفيما يلي نصوصها:

الرقم : أ / 511

التاريخ : 21 / 9 / 1442هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ .

أمرنا بما هو آت :

أولاً: يعين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

كما أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- أمره الكريم بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيساً لمجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية، وتأتي هذه المؤسسة امتدادا لأعمال الملك سلمان – حفظه الله- الخيرية والإنسانية على مدى عشرات السنين جعلها الله في موازين حسناته وأثابه المولى سبحانه على ذلك إنه سميع مجيد.

الرقم : أ / 512

التاريخ : 21 / 9 /1442هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 /1414هـ.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للفضاء، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 209 ) بتاريخ 25 / 4 /1440هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 148 ) بتاريخ 20 / 4 /1440هـ .

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين معالي المهندس / عبدالله بن عامر السواحة رئيساً لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء .

ثانيا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم : أ / 513

التاريخ : 21 / 9 / 1442هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 /1414هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 138 ) بتاريخ 20 / 4 /1440هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 492 ) بتاريخ 11 / 7 / 1441هـ .

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين معالي الأستاذ / فيصل بن فاضل بن محسن الابراهيم وزيراً للاقتصاد والتخطيط .

ثانيا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم : أ / 514

التاريخ : 21 / 9 / 1442هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 /1414هـ .

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين معالي الدكتور / خالد بن عبدالله السبتي مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير.

ثانيا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم : أ / 515

التاريخ : 21 / 9 /1442 هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 108 ) بتاريخ 14 / 2 /1440هـ وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 161 ) بتاريخ 20 / 4 /1440 هـ .

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعفى معالي الدكتور / أحمد بن محمد بن أحمد العيسى من رئاسة مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب .

ثانياً : يعين معالي الدكتور / خالد بن عبدالله السبتي رئيسا لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.

ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم : أ / 516

التاريخ : 21 / 9 / 1442هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ .

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الحكومة الرقمية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (418) بتاريخ 25 / 7 1442هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين المهندس / أحمد بن محمد بن علي الصويان محافظاً لهيئة الحكومة الرقمية بالمرتبة الممتازة.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم : أ / 518

التاريخ : 21 / 9 / 1442هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين الأستاذ / بدر بن عبدالمحسن بن عبدالله بن هداب مساعداً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة.

ثانيا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود