برالفيصلية ينهي بنجاح حملته السادسة والعشرين للتبرع بالدم .

علي بن زيد – الاحساء

أسفرت الحملة السادسة والعشرين التي نظمها مركز الفيصلية التابع لجمعية البر بالأحساء عن 443 متبرعا تم استبعاد 40 منهم لعدم أهليتهم للتبرع .

وقال المشرف على المشروع الخيري للتبرع بالدم بالفيصلية الأستاذ مقداد بوخمسين إن الحملة استمرت لثلاثة أيام من 17 حتى 19 رمضان 1442 وشهدت إقبالا خالف توقعاتنا نتيجة التخوف من جائحة كورونا وقد ارغمتتا الأعداد الكثيفة على الاعتذار من عشرات من المتبرعين من الدخول لقاعات التبرع .

ومن هنا فنحن نتمنى من التجمع الصحي زيادة الطاقة الاستيعابية لحملة الفيصلية بسبب الإقبال الكبير الذي تشهده في كل سنة حيث أنها من أقوى الحملات على مستوى المملكة.

وقد كان للالتزام بالاحترازات التي أوصت بها وزارة الصحة وحسن التنظيم وثقة المتبرعين الأثر الكبير في التحفيز على المشاركة في هذا المشروع الإنساني .

هذا وقد أعرب الأستاذ فيصل الحرز مدير الفيصلية عن سروره بنجاح الحملة التي تعرف من خلالها المشاركون على مشاريع وأنشطة وإنجازات الفيصلية من خلال الركن الإعلامي المصاحب إضافة لزيارتهم وتعرفهم على المقر الجديد للفيصلية إضافة لتوفيرهم كميات جيدة من الدم ستعود بالنفع على المرضى وتسد شيئا من احتياجات بنك الدم بالمحافظة .

وقد كان لهذه الحملة صدى طيبا

سواء عبر الصحف المحلية أو وسائل التواصل الالكتروني .

لذا فنحن نوجه الشكر لكل الإعلاميين ونشطاء التواصل الإلكتروني وفريق عيون هجر الراعي الإعلامي لهذه الحملة على وقفتهم الجادة والمخلصلة لإنجاح هذه الحملة .

كما لاننسى جهود جمعية البر بالأحساء ودعمهم المستمر وفي مقدمتهم رئيس مجلس إدارتها صاحب السمو الأمير بدر بن جلوي محافظ الأحساء والتجمع الصحي والطاقم الطبي المشارك والداعمون والمتبرعون والمتعاونون من مركز الفيصلية .