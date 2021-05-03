تحديد درجات الطلاب منصة نور التعليمية 1442 والاستعلام عن نتائج نظام نور نهاية العام

نتائج نظام نور في ظل زمن العدوى الفيروسية المنتشرة، أصبح الإعتماد على المواقع والمنصات التعليمية أمرًا اساسيًا وضروريًا لا بديل أوغنى عنه ويعد من رباعيات الحياة، حيث إضطرت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية كنظيراتها من وزارات التعليم في كافة أنحاء العالم إلى تعليق العمل بالمدارس والفصول وأعتمدت على مجموعة من المنصات والمواقع التعليمية التي تعتبر همزة وصل بينها وبين الطلاب في إتمام العملية الدراسية وإستكمال العام الدراسي لما يتناسب ويتلائم مع التدابير الإحترازية الوقائية التي تقتضي وتتطلب منع الإختلاط والتجمعات حتى لا نخلق بذلك بيئة مناسبة لتفشي المرض، وهذا ما دفع وزارة التعليم السعودية إلى تدشين مجموعة من المواقع الإليكترونية، ومن أكثر تلك المواقع تفاعلًا من الطلاب ألا وهو منصة نور التعليمية.

منصة نور التعليمية

نظام نور هي منصة تقدم خدمات للطلاب المقيدين في كافة المراحل والصفوف التعليمية داخل محافظات المملكة، وأهم الخدمات التي تقدمها للجمهور هي نتائج الإختبارات والتقييمات سواء الفصل الدراسي الأول أو النهائي، مواعيد الأجازات والعطلات الرسمية وخريطة كاملة للعام الدراسي تشمل ميعاد بدء الدراسة ونهايتها ومواعيد الإختبارات، كما يستفيد منها العاملين بالوزارة منها المدرسين في وضع خطط التدريس والتدريب.

كيفية الحصول على نتائج نظام نور

لمعرفة النتائج الخاصة بالطلاب والاستعلام عنها، ما على الطالب إلا اتباع الخطوات الآتية دون حاجة للذهاب للمدرسة أو الخروج من المنزل كل ما عليك تسجيل الدخول على الرابط الخاص بنظام نور باستخدام أجهزة الحاسوب أو الهواتف الذكية المتصلة بالإنترنت واتباع الخطوات الآتية: