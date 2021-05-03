قرض شخصي للمقيمين بالسعودية من بنك الراجحي

قرض شخصي للمقيمين بالسعودية بدون كفيل من بنك الراجحي، هي من افضل أنواع الخدمات البنكية المقدمة للمقيمين الأجانب، وتقدم هذه البنوك اكثر من قرض شخصي بالتقسيط بدون كفيل، ويمكنك الآن التسجيل على مواقع الرسمي للبنوك بكل سهوله وتحصل على القرض الذي تريده، قم بالتسجيل داخل موقع البنك واتبع التعليمات والشروط المطلوبة،وتعتبر من اهم الشروط المطلوبة هو سبب التمويل زواج أم ترميم منزل أم تمويل أسرة، حيث تساعد القروض المقدمة من البنوك مساعد المقيمين الأجانب والسعودين في مواجهه العديد من الأزمات والتحديات، ويعتبر بنك الراجحي من اعرق واقدم البنوك في تاريخ المملكة العربية السعودية، هو احد اكبر البنوك الإسلامية في العالم ويبلغ قيمه الأصول إلى 384 مليار ريال سعودي هي تعادل 102 مليار دولار أمريكي، وقاعدة موظفين اكثر من 7000 موظف متواجد في كل الفروع داخل أنحاء المملكة.

شروط الحصول على قرض من بنك الراجحي

للتعرف على الشروط التي يجب توافرها للحصول على قرض من بنك الرجحى.

ألا يقل الراتب للمتقدم للقرض عن 2000 ريال سعودي.

الموافقة من بنك على صرف القرض.

ألا يزيد عمر المتقدم عن سن 60 عام.

أن يقوم المتقدم للقرض بتقديم أسباب الحصول على القرض للجهة المختصة.

مميزات الحصول قرض من بنك الراجحي

تصل مدة القرض إلى 60 شهر بحد ادني 12 شهر.

الحد الأقصى للتمويل إلى 500000 ألف ريال سعودي وبحد ادني 50000 ألف ريال سعودي.

شروط اخذ قرض من بنك الراجحي بدون فوائد

يجب أن يكون المتقدم للقرض سعودي الجنسية. لابد أن يكون المتقدم للطلب موظفا في احدي الجهات الحكومية السعودية ومقيم في المملكة. راتب شهر لايقل عن 20000 ألف ريال في الشهر. ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عاما ولا يزيد عن 50 عاما وقت التمويل. أن يتم سداد القسط عن طريق خطاب صادر من البنك على أن يتم إيداع في حساب البنك.

المصروفات التي يتم دفعها عند التقديم للقرض من بنك الراجحي وتشمل الأتي

الرسوم الإدارية هي 500 ريال سعودي.

رسوم التحويل 70 ريال سعودي.

مميزات الحصول على قرض بدون فوائد من بنك الراجحي