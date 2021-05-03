نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط استحقاق مقطوعة الضمان الاجتماعي والاستفادة من دعم المملكة في المقال التالي
نقدم لكم شروط الاستفادة من مقطوعة الضمان الاجتماعي والتي تقدمها الحكومة السعودية لمستحقي الدعم من المواطنين، وكانت الفترة الماضية قد شهدت زيادة البحث والسؤال خاصة لدى محرك البحث “جوجل” والعديد من صفحات التواصل الاجتماعي عن شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي السعودي من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باعتباره أحد الآليات التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية التي تقدم من خلالها الدعم لمستحقيه من الأفراد ومعاونتهم على توفير احتياجاتهم الأساسية اللازمة المعيشة وتيسير كافة سبل المعيشة للأفراد التي تحفظ كرامتهم وبعدهم عن دائرة الفقر.
شروط استحقاق مقطوعة الضمان الاجتماعي
ويتساءل العديد من الأشخاص عن كيفية التقدم في المعاش الخاص بالضمان الاجتماعي فضلًا عن مواعيد صرف المستحقات الخاصة به للمستفيدين بالإضافة إلى الشروط التي يجب توافرها فيمن يستحق هذا المعاش، وسنحاول في هذا المقال توضيح هذه النقاط، وللحصول على معاش الضمان الاجتماعي من وزارة العمل يجب توافر الشروط التالية:
- تقديم تقرير صحي يبني حجم الإعاقة ومدى استمراريتها.
- بيان الراتب لذوي التأهيل.
- التسجيل في موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
الاستعلام عن الضمان الاجتماعي
يمكن الاستعلام عن مواعيد صرف الضمان الاجتماعي فضلا عن التقديم لمن يرغب في الاستفادة من هذا المعاش من خلال اتباع الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول على موقع وزارة التنمية الاجتماعية
- اختيار بوابة النفاذ الوطني الموحدة من بين الخيارات المتاحة.
- إدخال بيانات المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.
- الضغط على أيقونة مستخدم جديد الحديث البيانات السابقة، وبعد تحديث البيانات عليك الضغط على أيقونة الموافقة وحفظ البيانات.
كما يمكن التواصل مع خدمة العملاء عبر الوسائل التالية:
- البريد الخاص بالوزارة، ١٢٤٨٤، الروم البريدي ١١١٥٧.
- كما يمكن الاتصال على رقم هاتف الضمان الاجتماعي وهو ١٩٩١١.
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