إيداع المساعدة المقطوعة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي

شهد محرك البحث “جوجل” الكثير من التساؤلات عن موعد إيداع المساعدة المقطوعة في حسابات المستفيدين من الدعم الذي يقدمه الضمان الاجتماعي للمواطنين الذي يتوافر بهم الشروط والمعايير التي تم وضعها من أجل إيصال الدعم للمستحقين، وذلك عن طريق برنامج المساعدة المقطوعة تدعم الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية الأسر والأفراد أصحاب الدخول الضعيفة والفقراء لتوفر لهم حاجاتهم الأساسية والضرورية اللازمة للمعيشة وباعتبار ذلك البرنامج أحد وسائل الحماية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية لتحقيق الرفاهية لحياة المواطن بما يحفظ كرامتهم الإنسانية ويبعده من الوقوع في دائرة الفقر والحاجة والعوز، وتوفير حياة كريمة في ظل القيادة الرشيدة التي توجه باستمرار بالاهتمام والفقراء ومحدودي الدخل وبشكل خاص بعد ارتفاع الأسعار الذي طال كافة السلع والمنتجات الغذائية والغير غذائية وأسعار الطاقة والمحروقات وبشكل خاص بعد أن ضربت الجائحة كورونا المملكة العربية السعودية.

المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1442



المساعدة المقطوعة هو أحد الآليات التي تستخدمها المملكة لتحقيق الحماية الاجتماعية للأسر والأفراد محدودة الدخل للعناية بهم ومساعدتهم على رفع الأعباء المعيشية عن كاهلهم ومساعدتهم في مواجهة توفير احتياجاتهم الأساسية بما يضمن لهم حياة كريمة بعيدة عن الفقر والعوز، وهو دعم نقدي تقدمة المملكة لفئات معينة بصفة سنوية عن طريق إيداع المبالغ المالية في الحسابات البنكية الخاصة للمواطنين.

الاستعلام عن ميعاد صرف المساعدة المقطوعة

الآن يمكنكم معرفة مواعيد صرف وإبداع المساعدة المقطوعة في الحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط وزارة التنمية الاجتماعية

وتسجيل الدخول على الموقع.

إدخال اسم المستفيد.

إدخال رقم الهوية الوطنية.

إدخال رقم الطلب للمستفيد

الضغط بعد ذلك على أيقونة استعلام.

ومنها سوف يوفر لك الموقع كافة البيانات والمعلومات التي تريد الحصول عليها.