موعد صرف حساب المواطن الدفعة 42 نتائج الأهلية لدورة مايو

تتابعون موعد صرف حساب المواطن الدفعة الثانية والاربعون من عمل اطلاق دعم حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية، وقد تم اطلاق برنامج حساب المواطن من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في 2017 للتقليل من حالات الفقر للافراد والاسر، والجدير بالذكر أنه عليك أن تستوفي شروط حساب المواطن حتي تبدأ في تلقي الدعم المالي المقدم من البرنامج الحكومي.

موعد صرف حساب المواطن

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد موعد ايداع حساب المواطن للدفعة الحالية والدفعات القادمة، وهذا حسب المواعيد التالية:

موعد صرف حساب المواطن دفعة 42 يوم 10 مايو 2021 الموافق 28 رمضان 1442

موعد ايداع حساب المواطن دفعة 43 يوم 10 يونيو 2021 الموافق 29 شوال 1442

موعد صرف حساب المواطن دفعة 44 يوم 11 يوليو 2021 الموافق 1 ذو الحجة 1442

نتائج الاهلية

تم الإعلان رسميا عن نتائج اهلية حساب المواطن للحصول علي دعم البرنامج المقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لشهر مايو 2021، ويمكنك التحقق من اهلية حساب المواطن للحصول علي راتب الدفعة 42 من خلال التوجه علي الرابط الرسمي للاستعلام عن نتائج اهلية حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية.

شروط اهلية حساب المواطن

أن يكون المتقدم علي تسجيل حساب المواطن سعودي الجنسية. يُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل. أن يكون المستفيد مقيما علي اراضي المملكة العربية السعودية وألا يقيم خارجها أكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الأخيرة. ألا يكون المتقدم في جور ايواء حكومية. ألا يكون المتقدم مسجونا. يجب أن تكون كافة البيانات المدرجة اثناء التسجيل صحيحة وإلا لن يتم قبولك في برنامج حساب المواطن. يتم تقديم مستند اثبات استقلالية في حالة أن المتقدم قد تجاوز 18 سنة.

اسباب عدم الأهلية في حساب المواطن

التسجيل في حساب المواطن

تم تعليق التسجيل في حساب المواطن منذ شهر مارس 2020 وهذا وفقا للتعديلات الخاصة بضوابط برنامج حساب المواطن للدعم المالي، والدعم حاليا شامل لمن تم دراسة اهليتهم، كما لم يتم الإعلان عن موعد فتح باب التسجيل الجديد في برنامج حساب المواطن حتي هذه اللحظة، وسنعرض التفاصيل لكم فور إعلانها من خلال موقعنا ثقفني.