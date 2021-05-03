الدفعة 42 لحساب المواطن استعلام وتسجيل في برنامج حساب المواطن شهر مايو 2021 ca.gov.sa

الدفعة 42 لحساب المواطن، تقدمه المملكة العربية السعودية بناء على قرارات وأوامر ملكية صادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبإشراف ولي العهد مجموعة من برامج الدعم التي تهدف لتحقيق الحماية الاجتماعية للأفراد من خلال تزويدهم بمجموعة من البرامج التي تقدم لهم دعم مادي ومفيد يساهم في مساعدتهم وتوفير كافة إحتياجاتهم الأساسية من أجل الحياة الكريمة ويحقق لهم عناصر الرفاهية ويبعد المواطنين عن دائرة الفقر والعوز والحاجة مما يحفظ ويصون كرامتهم الإنسانية، ومن أهم تلك البرامج والآليات التي تقدم بها الرياض الحماية الاجتماعية لمواطنيها هو برنامج حساب مواطن.

حساب المواطن داخل السعودية 42

برنامج أو آلية تقدم من خلالها المملكة دعم في صورة نقدية يقدم للأسر والأفراد أصحاب الحاجة من الدخول الضعيفة والمحدودة لرفع العبء عن كاهلهم ومساعدتهم في تخطي الأزمة الخاصة لزيادة الأسعار التي لحقت كافة السلع والمنتجات والأسواق خاصة بعد أزمة انتشار الأمراض في الاونة الأخيرة، كوفيد 19، التى أثرت بشكل كبير على صحة الأفراد وإقتصاد الدولة، وتقدم المملكة للمستفيدين بصورة شهرية تصرف لهم عن طريق إيداع تلك المبالغ لدي الحسابات البنكية الخاصة بهم ويقوم بصرفها فيمن يتحقق فيه الشروط والضوابط التي وضعتها الجهة المعنية وطالبت جميع المستوطنين من يرى في نفسه أن الشروط تنطبق عليه يتقدم بطلب للحصول على دعم حساب مواطن.

تسجيل وإستعلام في دعم حساب المواطن

للتقديم في البرنامج وإستحقاق الدعم، إدراج الاسم في قائمة المستفيدين فضلًا عن الاستعلام عن مواعيد الصرف وأسماء الممنوحة إليهم وكل ما يتعلق ببرنامج حساب مواطن فما على الراغب في ذلك إلا تسجيل الدخول على الرابط الخاص بوزارة العمل والدخول إلى حساب مواطن وذلك من خلال أجهزة الحاسوب أو الهواتف الذكية المتصلة بالإنترنت، وبعد ذلك عليه إدخال البيانات التي يطلبها الموقع مع تتبع كافة الخطوات التي يطلبها.