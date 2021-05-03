نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفع تعليق سفر المواطنين إلي خارج المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت سلطات الطيران المدني بالمملكة العربية السعودية رفع تعليق سفر المواطنين إلي خارج المملكة لعدة دول ابتداء من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الإثنين الخامس من شوال 1442 هجرياً والموافق السابع عشر من مايو 2021 ميلادية ، وذلك بالتعاون مع السلطات الصحية بالمملكة وعلي رأسها وزارة الصحة السعودية والتي شددت علي ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وعدم التهاون في تطبيق التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات وتطهير الأيدي بشكل مستمر، كما شددت أيضاً علي ضرورة تطبيق المسافرين للإجراءات والقيود المفروضة من الدول الأخري وضوروه أخذ الاحتياطات عند السفر للدول الأكثر خطورة في تفشي المرض بشكل كبير ، ويستعان في فحص بيانات المسافرين بتطبيق توكلنا من وزارة الصحة .

اشتراطات رفع تعليق سفر المواطنين إلي خارج المملكة

وفق البيانات الواردة عن وزارة الصحة السعودية من قواعد بيانات وباء كورونا يمكن لفئات معينة السفر لخارج المملكة ونتعرف علي هذه الفئات الثلاث :

الفئة الأولي :

المواطنين المحصنين والذي تم حصولهم علي جرعتي مصل وباء كورونا المستجد الكاملتين وذلك وفق تطبيق توكلنا. المواطنين المحصنين والذي تم حصولهم علي جرعة واحدة من مصل وباء كورونا المستجد منذ مدة أربعة عشر يوماً علي الأقل وذلك وفق تطبيق توكلنا.

الفئة الثانية :

المواطنين المتعافين من فيروس كورونا شريطة أن يكونوا قد أمضوا فترة أقل من ستة أشهر من إصابتهم بالمرض وفق تطبيق توكلنا من وزارة الصحة.

الفئة الثالثة :

المواطنين الذي تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عام بشريطة تقديم بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي تغطي مخاطر كوفيد 19 خارج المملكة وذلك قبل السفر ، كما يتم تطبيق الحجر المنزلي عليهم بعد العودة لمدة سبعة أيام مع عمل تحليل البي سي آر لهم بعد انتهاء مدة الحجر باستثناء الفئات العمرية دون الثمانية أعوام.

قائمة الدول المرتفعة الإصابة في الفترة الأخيرة

وقد أعلنت السلطات الطبية في المملكة العربية السعودية عن قائمة جديدة من الدول المحظور السفر لها بسبب تفشي الموجة الثالثة من الوباء بها بناء علي رفع تعليق سفر المواطنين إلي خارج المملكة كالآتي :

الجمهورية العربية الليبية.

الجمهورية العربية السورية.

دولة لبنان.

الجمهورية العربية اليمنية.

دولة إيران.

دولة تركيا.

دولة أرمينيا.

دولة الصومال.

دولة الكونغو الديمقراطية.

دولة أفغانستان.

دولة فنزويلا.

دولة روسيا البيضاء.

ولتوثيق الحصول علي المصل والخدمات الطبية من وزارة الصحة يجب عليكم التسجيل في تطبيق توكلنا عبر الهاتف الجوال.