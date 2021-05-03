نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن المخالفات المرورية في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن المخالفات المروية في السعودية، حيث قامت وزراه الداخلية السعودية بتقديم خدمات عديدة للمواطنين السعودين والمقيمين الأجانب داخل المملكة لمعرفه مدى تجاوزهم من السرعة المقررة وكسر العديد من الإشارات المرورية عن طريق خدمه ابشر أو من الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، حيث يمكنك معرفه المخالفات عن طريق اللوحات أوعن طريق رقم الهوية،وتسعى الحكومة السعودية دائما لتسهيل الاجرءات لتواكب التطورات الحديثة وتخفيف العبء على المواطنين من خلال الحكومة الإلكترونية، من خلال هذه المنصات الإلكترونية يمكنك الاستعلام عن جميع المخالفات المرورية بالتفصيل، واستعانت الإدارة العامه للمرور بتركيب العديد من الكاميرات في كل الطرق مما أدي تقليل نسبه الحوادث.

الاستعلام عن المخالفات المرورية عن طريق الهوية

عن طريق الموقع الخاص لوزارة الداخلية وتقوم بالدخول بالاستعلام إلكترونيا لمعرفه جميع المخالفات والدفع عن طريق حساب البنك الخاص.

الاستعلام عن المخالفات المرورية عن طريق اللوحات

عن طريق المنصة الإلكترونية ابشر.

ضغط على خدمات المرور.

أدخال جميع البيانات الخاصة بالسيارة.

كتابه رقم اللوحة بطريقه صحيحه.

ضغط عن الاستعلام عن المخالفات .

معرفه المخالفات عن طريق رقم الجوال

تعتبر هذه الطريقة من أسهل ما قدمت الحكومة السعودية،يمكنك معرفه جميع المخالفات عن طريق الجوال الخاص بك هي أن تقوم الاتصال بالرقم الأتي ذكرة وهو 989 ثم الاستماع إلى الخطوات وتقوم بضغط على رقم 1 ثم تقوم بالضغط على رقم 1 مرة اخرى من هنا تسطيع أن تعرف المخالفة الخاصة برقم السيارة، وهناك رقم اخر يمكنك الاتصال به هو تابع أيضا لوزارة الداخلية هو 1292888.

مخالفات السير الخاطئ وتجاوز السرعة المقررة

الوقوف في منتصف الطريق . تخطى إشارة المرور. تجاوز السرعة المحددة من جانب الإدارة العامه للمرور. قيادة سيارة دون الحصول على رخصه قيادة. عدم إعطاء الأفضلية لمن في الدوران.

الغرامة المقدرة من الإدارة العامه للمرور من 150 ريال إلى 300 ريال هي الأتي

الرجوع إلى الخلف مسافة تزيد عن عشرون متر. ألا يوجد تأمين خاص بالسيارة. وقوف السيارة في مكان غير مناسب مما يودى إلى أعاقة الطريق. في حاله عدم أعطاء فرصه للمشاة عبور الطريق. قيادة السيارة في طريق غير مسموح به القيادة. وجود صوت مزعج خاص بالسيارة.

تفويض لمركبات الأفراد

هي خدمه تقدمها قطاع الإدارة العامه للمرور بالتعاون مع الأمن العام عن طريق منصة ابشر وتسطيع من خلال هذه المنصة عمل تفويض عن طريق الخطوات المذكور.

تقديم هواية الشخص المراد تفويضه.

موافقه الطرف الأخر على التفويض.

سداد الغرمات المرورية

هناك اكثر من طريقه يمكن اتبعها لتسديد الغرمات والمخالفات المرورية الخاصة بالسيارة وهى ماكينات الصرف الألى، أدخال رقم البطاقة ثم يتم اختيار الخدمات كتابه رقم الهوية، واختيار المخالفة التي قمت بها لتعرف القيمة المستحقة تسديدها ثم تقوم اختيار كلمه تسديد أو دفع بعد التأكد من وجود رصيد كافي لسداد الغرامة.