التسجيل في منصة احسان كمستفيد أو للتبرع ehsan

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عمر شويل - جدة التسجيل في منصة احسان كمستفيد أو للتبرع للمحتاجين، تعتبر منصة احسان للعمل الخير واحدة من أكثر الأمور التي يبحث عنها عشرات الآلاف مدبلج وأكثر من ذلك بشكل يومي في المملكة العربية السعودية وذلك نظرا لعدة عوامل مهمة سواء للمتبرعين الذين يريدون إنقاذ عدد كبير من الناس من خلال التبرعات التي يقدمونها لهم وخصوصاً قبل انتهاء شهر رمضان المبارك الذي تضاعف فيه الحسنات حيث يسارع أهل الخير دوما لاغتنام فرصته، ويدخل المحتاجين الذين يريدون تقديم أنفسهم والرحلات التي يعانون منها كالفقر وغيره ليجدوا من يتبرع لهم ويحسن من ظروفهم وحياتهم المعيشية بشكل عام، ونحن بصدد أن نقدم لكم مقالا شاملا عن واحدة من أشهر المنصات الخيرية وأكثرها في المملكة العربية السعودية.

منصة احسان

أطلقت قبل عشرين يوما بالتمام و الكمال لكنها أصبحت حديث الجميع في السعودية وذلك ناتج عن إلمامهم بالتبرع وكسب الأجر خصوصاً أنها أطلقت مع بداية شهر رمضان المبارك لتكون فاتحة خير على ملايين الأشخاص الذين هم بحاجة إلى من يحس بألمهم وما يقاسونه في هذه الحياة سواء سوء الظروف أو المرضى أو ذوي الاحتياجات الخاصة الذين ليس لديهم من يهتم بهم أو ينفق عليهم وغير ذلك من الحالات الكثيرة، وقد أطلقت هذه المنصة لكي يكون العمل الخيري بشكل رسمي وتتولى إدارة منصة احسان تسيير التبرعات للأشخاص الذين تم قبولهم والتبرع لهم، وقد كان إطلاق هذه المنصة بإشراف من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والذين كان أول من تبرع لها بمبلغ عشرين مليون ريال سعودي، وتتالت بعده التبرعات التي وصلت نصف مليار ريال سعودي في وقت وجيز.

هل يمكن التسجيل في منصة احسان كمستفيد؟

هذا السؤال دار في أذهان الملايين من المحتاجين في المملكة العربية السعودية بعد إطلاق منصة احسان حيث كان من المتوقع أن يقوم الأشخاص المحتاجين بتسجيل حساب لهم في المنصة وبعد ذلك عرض حالتهم، لكن إدارة المنصة أكدت بشكل رسمي بأنها لا تتعامل مع الأفراد من المحتاجين يشكل مباشر أبدا بل إنها تتعامل مع الهيئات الخيرية في المملكة سواء تلك الحكومية أو غير الحكومية، كما أن الصرف لا يتم بشكل مباشر بينها مع الأفراد فهي تقوم بعرض الحالات التي وصلتها من الهيئات الخيرية وعند حصول المحتاج على التبرع تقوم بدفعه للهيئة التي ستقدمه للمحتاج، لذلك لا يمكن التسجيل في منصة احسان كمستفيد ولا توجد أي طريقة لذلك، والحل هو التسجيل في الهيئات التي تتعامل معها المنصة من أجل الحصول على التبرعات.

طريقة التسجيل في احسان للتبرع

يتاح لجميع الأشخاص المتواجدين في المملكة العربية السعودية التسجيل في منصة احسان للتبرع، حيث أن الإقبال عليها متزايد يوما بعد يوم وذلك من أجل مساعدة الآخرين وتفريج كربهم، وتعتبر المملكة العربية السعودية هذا القطاع من القطاعات النامية وتسعى إلى تحسينه وستكون هذه المنصة هي نقطة الانطلاق، جدير بالذكر إلى أن المنصة الآن لا يمكن لغير السعوديين التسجيل فيها نظرا لأن ذلك يتطلب رقم جوال سعودي وغيره من المعلومات على أمل أن يتاح للجميع من كل أنحاء العالم التبرع عبرها في الوقت القريب، وهذه الخطوات الصحيحة للتسجيل

أولا على الشخص الدخول إلى موقع منصة احسان

ثم بعد ذلك ستظهر له أعلى اليسار في صفحة الموقع أيقونة تسجيل حساب جديد

يقوم بالضغط على تسجيل حساب

ندخل الإسم ورقم الجوال والبريد الإلكتروني

وكذلك نقوم لإدخال رمز التحقق وتضغط على تسجيل.

ستصلنا رسالة على البريد لتفعيل الحساب نضغط عليها وبهذا يتم تفعيل الحساب.

ستظهر جميع الخدمات المتاحة وكذلك الحالات المعروضة للشخص الذي يريد التبرع، وبهذا نكون انتهينا من تقديم أهم ما يبحث عنه السعوديين حول منصة احسان للعمل الخيري.