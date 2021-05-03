نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبر سار هدف تبرم اتفاقية لدعم توظيف خريجي الجامعة وتوظيف 25 ألف سعودي وسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة في إطار توظيف خريجى جامعة نجران وتمكينهم من العمل وتوفير الوظائف، أبرمت هدف اتفاقية مع جامعة نجران لدعم توظيف خريجي الجامعة، فقد أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” وجامعة نجران اتفاقية تعاون – عن بُعد – بهدف دعم توظيف خريجي الجامعة والطلاب المتوقع تخرجهم من الجنسين، بهدف زيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل ورفع نسبة التوظيف ضمن مبادرة “هدف” في برنامج دعم مكاتب توظيف الخريجين بالجامعات وقد تم بالفعل في شهر مارس الماضي تمكين الخريجين من استلام وظائفهم ، حيث كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ممثلاً في المرصد الوطني للعمل، عن دعم توظيف أكثر من 25 ألف شاب وشابة التحقوا للعمل في 7930 منشأة في القطاع الخاص وذلك في شهر مارس الماضي (2021) من خلال خدمات وبرامج دعم التوظيف الموجهة للكوادر الوطنية.

دعم العمالة الوطنية:

ومن الجدير بالذكر أن الاتفاقية جاءت لتحقق العديد من الأهداف حيث تم التوقيع عليها من قبل رئيس جامعة نجران الدكتور فلاح السبيعي ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي بن عبدالله الجعويني، وهذا باعتبار أن هذه الاتفاقية من ضمن خطة المملكة العربية السعودية لتحقيق 2030 وذلك ضمن الجهود المشتركة بين الطرفين، وذلك بهدف دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص من خلال البرامج العديدة وآليات الدعم المناسبة التي يقدمها “هدف”، ويعد دعم العمالة الوطنية كهدف استراتيجي لمبادرة ورؤية المملكة 2030، ومن الجدير بالذكر أنه قد تم تعيين 25 ألف خريج وخريجة وأن عدد المستفيدين الذكور من خدمات وبرامج دعم التوظيف الفترة ذاتها بلغ 10353 يمثلون ما نسبته (41%) بينما وصل عدد المستفيدات الإناث إلى 14820 يمثلون نسبة (59%).

إقامة شراكة إستراتيجية:

وكان الهدف الذي تسعى إليه المملكة العربية السعودية من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية هو إقامة شراكة استراتيجية تكون بمشاركة الجامعة أيضاً وذلك لتحقيق كافة الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها ومنها الأهداف المتمثلة في تدريب وتأهيل وتوظيف خريجي الجامعة والطلاب المتوقع تخرجهم من الجنسين والباحثين عن العمل، بالإضافة إلى زيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل، وزيادة نسبة التوظيف، وتطوير مهارات الكوادر الوطنية وإكسابها المهارات الفردية والأساسية والخبرة، بما يتوافق مع مستهدفات التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، ويقدم الصندوق العديد من المحفزات والدعم المالي والتدريبي لمكتب التوظيف في الجامعة ومنسوبيه، عبر منصة “سبل” الإلكترونية لخدمات التثقيف والإرشاد المهني، والمنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني “دروب”، وبرنامج “تمهير” للتدريب على رأس العمل، والبوابة الوطنية للعمل “طاقات” لخدمة طالبي العمل وأصحاب العمل، وبرنامجي الشهادات المهنية الاحترافية و”صيفي”.

برامج هدف المختلفة:

ومن أهم برامج هدف مايلي:

يقدم “هدف” مبادرات وبرامج دعم تدريب وتوظيف وتمكين المواطنين والمواطنات. دعم المنشآت في كافة الأنشطة والقطاعات والمهن. ومنها برنامج دعم التوظيف. وبرنامج التدريب على رأس العمل (تمهير). وبرنامج دعم النقل الموجه. ومنصة تسعة أعشار. برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية. وبرنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول). وبرنامج دعم معاهد الشراكات الاستراتيجية، والمنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني (دروب).

خدمات التهيئة والتأهيل للخريجين:

وفي إطار توقيع الاتفاقية ستقوم الجامعة بعقد عدة تدريبات للخريجين لتحقيق الغرض الأساسي ومنها

تأهيلهم وتلبية احتياجات سوق العمل

تهيئتهم للمقابلة الشخصية

مراجعة السير الذاتية

تسويقها للحصول على الوظيفة

تقديم تدريب نوعي يخدم طالب العمل في الحصول على الوظيفة

بالإضافة إلى عملها على مساعدة الخريجين في التخصصات التي تواجه تحديات في سوق العمل من الحصول على فرص العمل المناسبة في القطاع الخاص.

الرياض في الصدارة:

وتعتبر الرياض لها النصيب الأكبر من دعم هدف والتوظيف للشباب فقد تصدرت منطقة الرياض مناطق المملكة الـ 13 في أعداد من تم توظيفهم في شهر مارس بواقع 8072 موظفاً وموظفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 5545 موظفاً، فيما جاءت المنطقة الشرقية ثالثاً بنحو 4442، وتوزعت الأعداد الأخرى لمن تم توظيفهم في منشآت القطاع الخاص على بقية مناطق المملكة.