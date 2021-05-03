نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اغتنم الفرصة بنك التنمية الاجتماعية وبنوك أخرى تتيح التمويل السريع للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة في إطار رؤية المملكة 2030 الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص عملت حكومة المملكة على تشجيع المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر بتمويل لهذه المشاريع بقروض ميسرة، ويمكن اختيار التمويل المطلوب سواء رأس المال العامل أو طويل الأجل، فقد قدم بنك التنمية الاجتماعية إمكانية التمويل السريع للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة، وأكد بنك التنمية الاجتماعية أنه يقدم تمويلًا رقميًّا وسريعًا للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة، من خلال منصات التقنية المالية، ودعا البنك في تغريدة له عبر تويتر إلى التقديم عبر الرابط الإلكتروني للبنك، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكافة متابعينا رابط بنك التنمية الاجتماعية وخطوات الحصول على قرض.

بنك الخليج الدولي والتمويل سريع:

يسعى بنك التنمية الاجتماعية إلى تقديم أفضل الحلول للمشاريع من خلال التمويلات السريعة حيث يقدم بنك الخليج الدولي السعودي أحد الحلول التقنية المالية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة بالتعاون مع شركة (بيهايف) Beehive، حيث يتم استخدم التقنية المالية لمعالجة الطلبات من أجل تقديم التمويل بسهولة ومرونة لتنمية الأعمال، وبإمكان المنشآت متناهية الصغر والصغيرة أن تختار التمويل المطلوب سواء تمويل رأس المال العامل أو تمويل طويل الأجل بناء على الغرض من التمويل.

يجب أن تلبي المنشأة المعايير الآتية للحصول على التمويل:

وقد طلب بنك الخليج الدولي لتقديم قروض للمشاريع متناهية الصغر أن تكون المشاريع تتوفر فيها المعايير الآتية:

إيرادات سنوية اكثر من 2 مليون ريال سعودي عمر المنشأة لا يقل عن عامين مسجلة في السعودية مملوكة أو تعود أغلبية أسهمها لمواطن سعودي 80% من الإيرادات على الأقل مثبتة في كشف حساب مصرفي

مميزات التمويل من بنك الخليج الدولي :

من مميزات التميل للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر من بنك الخليج الدولي مايلي:

تمويل سريع برسوم تنافسية بدون ضمانات فترات السداد مابين 6 الى 36 شهرا معاملات بسيطة وسهلة متوافقة مع الشريعة الاسلامية بدون رسوم سداد مبكر

خطوات الحصول على التمويل :

هناك بعض الخطوات التي يتم الاعتماد عليها ليتمكن المستفيد من الحصول على التمويل سهلة جدا ويمكن الحصول على تمويلك بكل سهولة ويسر وهي كالتالي:

تقدم بطلبك الآن من خلال تواصلك مع البنك مستوفي لجميع الشروط والمعايير

تقييم ائتماني لمنشأتك بمعالجة ذكية وسريعة باستخدام التقنيات المالية سريعة بدون اى تاخير للحصول على تمويلك المطلوب

احصل على التمويل المطلوب لمشروعك بكل سهولة ويسر



ومن الجدير بالذكر أنه بعد الحصول على التمويل السريع للمنشآت أصبح هناك إمكانية الدخول إلى حسابك في بنك الخليج الدولي للخدمات المصرفية الرقمية، وللاستفسار والتواصل يمكنك الاتصال على الرقم ٩٦٦١١٨٣٤٨٠٣٠+ أو عبر البريد الإلكتروني .