نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي يقدم قروض تنموية بقسط شهري 400 ريال والشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الضمان الاجتماعي من أكثر المؤسسات في المملكة العربية السعودية التي تسعى إلى توفير احتياجات المستفيدين من الضمان الاجتماعي، حيث أعلن من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر عن فرصة القروض التنموية الميسرة مقابل قسط شهري يتم دفعه، ووصل قيمة القسط الشهري 400 ريال سعودي على مدار السنة المتفق عليها، وكانت هذه الفكرة من أهم التعاقدات التي تمت في الأيام الماضية وذلك بهدف تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والهدف الأساسي من هذه القروض هو تقديم المساعدة للفئات الأكثر احتياجاً ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكافة متابعينا شروط الحصول على قروض الضمان الاجتماعي.

شروط الاستفادة من قروض الضمان الاجتماعي:

أكد المسئول العام عن الاتفاقية التي تم توقيعها بين الصندوق والضمان الاجتماعي من توافر بعض الشروط التي يجب توافرها وتحقيقها أثناء رغبة الشخص المستفيد من الضمان الاجتماعي في الحصول على القرض، علماً بأن هذه القروض تهدف إلى التمويل السريع والميسر بدون أي مشاكل، ومن خلال هذا المقال نوضح لكافة متابعينا شروط الاستفادة من قروض الضمان الاجتماعي:

ن يتم التأكد من تسجيل المتقدم لطلب القرض بالضمان الاجتماعي واستحقاقه.

أقساط القرض المقدم لمستفيدي الضمان ميسرة وسهلة ولا تتجاوز 400 ريال شهرياً

أن يكون الشخص المتقدم للحصول على القرض سعودي الجنسية

أن يكون له محل إقامة ثابت في المملكة العربية السعودية.

ومن الجدير بالذكر أن الصندوق قد أطلق برنامج منتج بيدي وذلك بهدف تقديم دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، حيث يهدف أيضاً إلى تعزيز ثقافة العمل الحر من خلال تمكين مستفيد الضمان الاجتماعي في دعم مشاريعهم النوعية بقروض ميسرة.

تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة:

وقد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إنها مسئولة عن تمويل هذه المشاريع الصغيرة للأسر الأكثر احتياجاً من خلال الحصول على قرض التمويل، والهدف من هذه المشاريع هو تحسين الدخل، ونذكر من خلال هذا المقال نبذة عن تفاصيل الاتفاقية التي تم الاتفاق عليها، وهي منح صندوق القروض التنموية أجدى قروضاً تنموية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالمنطقة الشرقية، حيث تسعى الوزارة إلى أن يتمكن مستفيد الضمان الاجتماعي من تحقيق الاكتفاء المادي، بالإضافة إلى تحسين الحالة الاقتصادية ومستوى المعيشة من خلال منحهم هذه القروض التي تساعم نوعاً ما في تحقيق التنمية لهم وللمجتمع، علماًً بأن هذه المشاريع لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية في 2030.