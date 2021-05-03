عاجل الأوامر الملكية الجديدة 1442 أصدر الملك سلمان عدد من الأوامر بالإعفاء والتعيين

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الأوامر الملكية الجديدة 1442 التي أصدرها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الإثنين الموافق 21 رمضان 1442، الموافق 3 مايو 2021، ضمن اهتمام جلالته بمتابعة سير العمل بمختلف المؤسسات والجهات بالدولة، فقد أصدرعدداً من القرارات الهامة بشأن عدد من القيادات بمختلف المناصب والوزارات، وتضمنت هذه القرارات تعيينات جديدة، وإعفاءات من المنصب، وذلك لعدد من الوزارات والهيئات ، على أن يتم إبلاغ الأوامر الملكية للجهات المختصة لاعتمادها وتنفيذها، ويقوم جلالة الملك بإصدار الأوامر الملكية التي تنظم العمل وفي صالح المواطن السعودي والدولة، ويتم نشر هذه القرارات عبر الموقع الرسمي للأخبار الملكية واس.
تعيينات وإعفاء واحد
جاءت أوامر الملك سلمان التي أصدرها مع الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين الموافق 21 رمضان 1442، بعدد من التعيينات بعدة جهات ومؤسسات على رأس هذه التعيينات تعيين الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، كمستشار خاص لجلالة الملك سلمان بمرتبة وزير، وحرصاً من جلالته على استمرار أعمال الخير الذي تقدمة مؤسسة الملك سلمان غير الربحية، فقد أسند رئاسة مجلس أمنائها، للأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز.
الأوامر الملكية الصادرة من الملك سلمان اليوم الإثنين 3/5/2021
- تعيين الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.
- تعيين الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيساً لمجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية.
- تعيين المهندس عبد الله بن عامر السواحة رئيساً لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء.
- تعيين فيصل بن فاضل بن محسن ألإبراهيم وزيراً للاقتصاد والتخطيط.
- يتم إعفاء الدكتور أحمد بن محمد بن أحمد ألعيسى من رئاسة مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب..
- تعيين الدكتور خالد بن عبد الله السبتي رئيساً لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.
- تعيين الدكتور خالد بن عبد الله السبتي مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير.
- تعيين المهندس أحمد بن محمد بن علي الصويان محافظاً لهيئة الحكومة الرقمية بالمرتبة الممتازة.
- تعيين الدكتورة إيمان بن هباس بن سلطان المطيري نائباً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة.
- تعيين بدر بن عبد المحسن بن عبد الله بن هداب مساعداً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة.
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