عاجل الأوامر الملكية الجديدة 1442 أصدر الملك سلمان عدد من الأوامر بالإعفاء والتعيين

الأوامر الملكية الجديدة 1442 التي أصدرها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الإثنين الموافق 21 رمضان 1442، الموافق 3 مايو 2021، ضمن اهتمام جلالته بمتابعة سير العمل بمختلف المؤسسات والجهات بالدولة، فقد أصدرعدداً من القرارات الهامة بشأن عدد من القيادات بمختلف المناصب والوزارات، وتضمنت هذه القرارات تعيينات جديدة، وإعفاءات من المنصب، وذلك لعدد من الوزارات والهيئات ، على أن يتم إبلاغ الأوامر الملكية للجهات المختصة لاعتمادها وتنفيذها، ويقوم جلالة الملك بإصدار الأوامر الملكية التي تنظم العمل وفي صالح المواطن السعودي والدولة، ويتم نشر هذه القرارات عبر الموقع الرسمي للأخبار الملكية واس.

تعيينات وإعفاء واحد

جاءت أوامر الملك سلمان التي أصدرها مع الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين الموافق 21 رمضان 1442، بعدد من التعيينات بعدة جهات ومؤسسات على رأس هذه التعيينات تعيين الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، كمستشار خاص لجلالة الملك سلمان بمرتبة وزير، وحرصاً من جلالته على استمرار أعمال الخير الذي تقدمة مؤسسة الملك سلمان غير الربحية، فقد أسند رئاسة مجلس أمنائها، للأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز.

الأوامر الملكية الصادرة من الملك سلمان اليوم الإثنين 3/5/2021