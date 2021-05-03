منتج آهل بدون كفيل وبالتقسيط بدون فوائد حتى 60 ألف ريال لدى بنك التنمية الاجتماعية

الآن تم توفير منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية بالتقسيط بدون فوائد لكل الرجال والنساء الحاصلين على الجنسية السعودية أي من السكان الأصليين في المملكة وتصل فترة التقسيط حتى خمسة سنوات تقريباً ومبلغ تمويل 60 ألف ريال سعودي ولكن بشرط توفير دخل شهري للمتقدم لا يقل عن 2 ألف ريال عند طلب التمويل من بنك التنمية الاجتماعية فجميع الشروط الواجبة بسيطة عن باقي البنوك السعودية لأن ذلك التمويل يهدف إلى خدمة عدد كبير من المواطنين السعوديين في المملكة العربية السعودية والآن يمكن الحصول على التمويل الشخصي النقدي من منتج آهل بالسعودية عن طريق رابط التقديم على قرض آهل المميز بدون كفيل للعمال السعوديين في القطاع الحكومي بالمملكة وذلك عبر موقع بنك التنمية الاجتماعية الذي يتبع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية

الشروط الواجبة والمطلوبة عند التقديم على منتج آهل بالمملكة

الآن تمويل منتج آهل بالسعودية من أهم التمويلات الميسرة للأسر السعودية لما لها من مزايا عديدة ومتنوعة ولكن لن يتم أعطاء قرض منتج آهل الإ بعد تطبيق كل الشروط والاحكام المطلوبة كما يلي

يشترط عند التقديم على طلب منتج آهل أن يكون الراتب الشهري للمتقدم لا يقل عن 2 ألف ريال سعودي وإرسال مستند بذلك إلى بنك التنمية الاجتماعية

يفضل منتج آهل أن يكون عمر العميل المتقدم من واحد وعشرون سنة حتى ستون سنة كحد أقصى عند القيام بالتقديم على منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية عام ١٤٤٢ هجرياً

المتقاعدين السعوديين يسمح لهم بالتقديم على منتج آهل حتى سن سبعون سنة عبر بنك التنمية الاجتماعية

يطلب بنك التنمية الاجتماعية أن يكون جنسية المتقدم لطلب منتج آهل مواطن سعودي وله هوية وطنية سارية المدة

إعطاء موافقة الكفيل شرط أساسي لجميع العملاء عند طلب قرض آهل بالتقسيط الميسر بأستثناء العاملين في القطاع الحكومي بالسعودية يتم الحصول على التمويل بدون الحاجة إلى كفيل غارم

المميزات التي يمنحها منتح آهل الميسر بالسعودية