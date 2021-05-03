رابط التسجيل في منصة احكام لتملك العقارات..شروط ومستندات التقديم

رابط التسجيل في منصة احكام لتملك العقارات، التي تم انطلاقها اليوم لتملك العقارات الجديدة، حيث تبدأ اليوم الأحد هيئة عقارات الدولة في تلقي طلبات التملك الإلكتروني عبر منصة أحكام وفقاً إلي الشروط والضوابط التي تم الإعلان عنها مؤخراً والتي من أهمها أن يكون الطلب المقدم من تاريخ عام بداية من 5 جمادي الأولى للعام الجاري الموافق 20 ديسمبر 2020، كما يجب أن يكون قد فصل في الطلب بحكم قضائي، واشترطت هيئة عقارات الدولة أيضاً أن لا يكون العقار موجود بالمواقع التي لا يمكن فيها الحصول علي الملكية شرعا مثل حدود الحرمين الشريفين والأماكن المقدسة، وحرم البحر والأراضي الساحلية، وكذلك مشاريع زراعة الأسماك بالمملكة.

رابط التسجيل في منصة احكام لتملك العقارات

من المنتظر أن تشهد اليوم إقبالاً كبيراً من المواطنين السعوديين للتسجيل في منصة أحكام التي تم انطلاقها حديثاً للتملك العقاري، حيث تشير بعض التقارير أن مساحة الأراضي والعقارات التي دون صكوك ملكية في المدن والأحياء تتجاوز 50 مليون متر مربع تقريباً، حيث يتمكن المواطنين من التسجيل عبر رابط منصة احكام ورفع المستندات والأوراق المطلوبة عبر المنصة الإلكترونية، كما أتاحت هيئة عقارات الدولة رقم مخصص لتلقي الاستفسارات والشكاوى (920035544).



شروط منصة أحكام لتعديل وتملك العقارات

يجب أن يكون الطلب المقدم خلال عام من تاريخ 5/5/1442.

يجب أن لا يكون قد تم الفصل فيه بأي حكم قضائي مكتسب للصفه النهائية.

ينبغي أن لا يكون هذا العقار ضمن المواقع الهامة التي لا يمكن فيها اكتساب الملكية شرعا.

الأراضي التي لا يجوز فيها اكتساب الملكية

محميات الحياة الفطرية.

الأماكن العامة الخاصة بالمرافق

مجاري السيول والفيضانات.

قمم الجبال.

أراضي المنتزهات البرية.

وجميع الأراضي المملوكة للدولة.

المستندات المطلوبة للتقديم طلب التملك العقاري

يتطلب من المواطنين الراغبين في التملك العقاري تقديم طلب عبر منصة أحكام مع أرفاق المستندات والأوراق التالية:

رفع مساحي من مكتب معتمد به جميع التفاصيل والتي تتضمن (مساحة العقار ،موقع العقار، حدود العقار، نوع العقار)

تقديم جميع وثائق التملك.

المرفقات المطلوب إضافتها في منصة أحكام

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة علي صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي توتير عن بعض المرفقات الواجب إضافتها في منصة أحكام والتي جاءت كالتالي:



تقديم ملف اوتوكاد (كروكي العقار المرفوع 2013).

مخطط به حدود الأرض بصيغة shape file.

جدول موضح به بيانات الأرض بداية من (المالك، المدينة، المساحة، رقم العقار).

التقرير المساحي بصيغة pdf.

وصلنا إلى ختام توضيح رابط التسجيل في منصة احكام لتملك العقارات.