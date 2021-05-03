رابط سلفة مالية فورية بدون تحويل الراتب لدى منصة سلفة

رابط سلفة مالية فورية مقدمة من منصة سلفة السعودية حيث توفر منصة سلفة للعملاء السعوديين إمكانية طلب سلفة طارئة وفورية ويحصل عليها المواطن المتقدم في خلال 15 دقيقة فقط والسلفة المالية لدى منصة سلفة تتميز بأنها لا تحتاج إلى تحويل الراتب وتصل قيمة السلفة المالية الطارئة حتى 5000 ريال سعودي وهذه السلفة المالية الفورية متوفرة من خلال الإنترنت ومن خلال جوالك فقط تستطيع الحصول على السلفة

رابط سلفة مالية فورية لدى منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية

يستطيع العملاء السعوديين الراغبين في الحصول على مبلغ سلفة الطارئ والفوري والذى يتميز بأنه تمويل لا يحتاج إلى تحويل الراتب لدى منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية وتبلغ قيمة سلفة الطارئة من 1000 ريال سعودي وحتى 5000 ريال سعودي ويستطيع المواطن السعودي الراغب في التقديم على سلفة مالية فورية عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة سلفة بالمملكة ثم يقوم المتقدم بالضغط على طلب التمويل واكتمال جميع البيانات المطلوبة حيث تتيح منصة سلفة الحصول على سلفة طارئة من خلال الإنترنت

شروط طلب سلفة طارئة لدى منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية

حددت منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية شروط يجب توافرها في المواطن السعودي الراغب في طلب سلفة مالية طارئة والتى تبدأ من 1000 ريال سعودي وحتى 5000 ريال سعودي وتتمثل هذه والشروط فيما يلي

تمويل سلفة الطارئ والفوري لدى منصة سلفة متاح فقط للمواطنين السعوديين داخل أراضي المملكة العربية السعودية

لكي يستطيع المواطن السعودي المتقدم لطلب سلفة لدى منصة سلفة فلابد أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عام ولا يتعدى 60 عام

لابد أن يكون الراتب الشهري للمتقدم بطلب الحصول على سلفة فورية 4000 ريال كحد أدنى

المواطن السعودي المتقدم بطلب الحصول على سلفة مالية لابد أن يكون قضى مدة خدمة في عمله 3 أشهر للعاملين بالقطاع الحكومي و6 أشهر للعاملين بالقطاع الخاص

مزايا تمويل سلفة الفوري لدى منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية

تقدم منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية تمويل سلفة الطارئ والسريع والذى لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية والمقدم بتقنيات مالية حديثة ويتميز قرض سلفة بعدد من المزايا التي سوف نعرضها لكم الآن وهي