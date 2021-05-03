نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الملك سلمان يصدر 10 أوامر ملكية جديدة 2021/05/03 أبرزها تعيين وزير للاقتصاد ومستشار للملك في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” اليوم الإثنين 2021/05/03 الموافق 21 من شهر رمضان للعام 1442، عن صدور أوامر ملكية جديدة بتعينات جديدة في الديوان الملكي وفي الحكومة، وفي ظل بحث القيادة الحكيمة لجلالة الملك سلمان في أختيار أفضل الكفاءات في المناصب القيادية في الحكومة، وجاء الأوامر وفق النظام الأساسي للحكم في المملكة، ووفق نظام الوزراء ونواب الوزراء وكوظفي الدرجة الممتازة، وفيما يلي الأوامر التي أصدرها جلالة الملك فجر اليوم.

أوامر ملكية جديدة 1442

تعين فيصل بن فاضل وزيراً جديداً للاقتصاد والتخطيط، في الحكومة والذي كان يشغل نائب وزير الاقتصاد والتخطيط في الحكومة في الفترة من 26 فبراير عام 2018 وحتى صدور القرار، وكان أمين مجلس أدارة صندوق التنمية الوطني، وعمل في شركة أرامكو فترة بمنصب نائب رئيس الشركة للتطوير، ورئيس عمليات الإندماج والاستحواذ في تطوير الأعمال الجديدة.

أمر ملكي بتعين مستشار خاص للملك برتبة وزير

جاء ضمن الأوامر الملكية تعين الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز نجل الملك سلمان، في منصب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان بن عبد العزيز الغير ربحية، التي تسعى لتقديم يد العون للمحتاجين في كل مكان داخل المملكة وخارجها منذ عشرات السنين وتعتبر من أكبر المؤسسات الخيرية في العالم.

أوامر ملكية جديدة في الحكومة السعودية

تعيين عبد الله بن عامر السواحه، رئيساً للهيئة السعودية للفضاء، ويشغل السواحه منصب وزير الاتصالات في الحكومة السعودية منذ عام 2017، وجاء ضمن الأمر الملكي تعيين الدكتورة إيمان بنت هباس بن سلطان المطيري، نائب لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة،

الملك سلمان بن عبد العزيز يأمر بإعفاءات جديدة

تم أعفاء السيد رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب السيد / أحمد بن محمد بن أحمد العيسى، وتكليف بدلاً منه الدكتور خالد بن عبد الله السبتي، وأيضاً تعيينه مستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء برتبة وزير.

أوامر ملكية جديدة اليوم

جاء ضمن القرارات أمر ملكي بتعيين / أحمد بن محمد بن علي الصويان، محافظاً لهيئة الحكومة الرقمية بالمرتبة الممتازة ونشرت هذه الأوامر فجر اليوم في وكالة الأنباء السعودية للعمل بها فوراً.