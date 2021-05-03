طريقة فتح حساب فى مصرف الراجحي للمواطن والمقيم فى السعودية أون لاين

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عمر شويل - جدة طريقة فتح حساب فى مصرف الراجحي للمواطن والمقيم بالمملكة العربية السعودية تعد من أبسط طرق فتح الحسابات في البنوك السعودية، حيث يعد مصرف الراجحي من أقدم وأعرق البنوك السعودية الذي تتزايد عليه الكثيرين من العملاء، نظراً لتقديم أفضل الخدمات للعملاء من السعوديين والمقيمين، وتعد أهمية فتح حساب في مصرف الراجحي من الأساسيات التي يقبل عليها العملاء وخاصة المقيمين في أراضى المملكة من أجل الحفاظ على أموالهم الذين تم جمعها نتيجة عملهم بداخل المملكة، لذلك نقدم لكم عبر موقعكم ثقفني طريقة عمل حساب من مصرف الراجحي للمواطنين والمقيمين، وكذلك نقدم لكم الشروط والضوابط الواجب توافرها في المتقدمين عبر منصة ثقفني الإلكترونية في فقرات مبسطة ومتتاليه.

طريقة فتح حساب فى مصرف الراجحي للسعوديين

تتم خطوات فتح حساب فى مصرف الراجحي من خلال بعض الآليات والضوابط البسيطة والتي يجب قبل فتح الحساب الإطلاع عليها ثم بعد ذلك يقوم المواطن السعودي الراغب في فتح الحساب بإتباع الإجراءات التالية:

الدخول على موقع بنك الراجحي. اختيار الجنسية”سعودي”. تحديد نوع الهوية (دفتر عائلة/ الهوية الوطنية). تسجيل رقم الهوية/ الإقامة. تسجيل رقم الجوال. اختيار اللقب مثل (الآنسة، السيد، السيدة). تسجيل البريد الإلكتروني. الدخل الشهري للمتقدم. التحقق من الرمز المرئي. الضغط على التالي. ثم إكمال تسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة.

شروط فتح حساب في مصرف الراجحي للسعوديين

يجب أن يكون عمر المتقدم لفتح حساب مصرف الراجحي أكبر من 15 عام، كما يجب أن تكون بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول. يجب أن تكون جميع البيانات والمعلومات المسجلة صحيحة. يجب على المتقدم أن يكون مسجل بالفعل في خدمة أبشر الإلكترونية. يجب أن يكون رقم الهاتف مكتوب باسم المتقدم ويكون صادر من مزودي الخدمة بالسعودية. يجب على المتقدم اختيار الفرع المناسب لإتمام عملية فتح الحساب. يجب على المتقدم التوجه إلى الفرع الذي تم اختياره لتوقيع على الطلب. يجب على المتقدم ألا يكون يشغل أحد المناصب السياسية في المملكة. الموافقة على الشروط والأحكام.

طريقة فتح حساب في مصرف الراجحي للمقيمين

أوضح مصرف الراجحي على العديد من الخطوات البسيطة التي يستطيع من خلالها المقيمين بالسعودية في فتح حساب في مصرف الراجحي، والتي تتم وفقاً إلى الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع مصرف الراجحي. الضغط على فتح حساب جديد. قراءة كافة الشروط بعناية فائقة ثم الموافقة على الشروط والأحكام. تسجيل بيانات الشخصية بشكل صحيح والتي من ضمنها رقم الجوال المسجل باسمك لدي شركات الاتصالات. تسجيل بياناتك المهنية. تسجيل بيانات الدخل. اختيار اقرب فرع لمصرف الراجحي لفتح الحساب. تسجيل بيانات الأسرة، والجنسية ورقم الهواتف الذكية، وتسجيل الإقامة أو المسكن الداخلي والخارجي.

شروط فتح حساب في مصرف الراجحي للمقيمين

أوضح مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية عن مجموعة قليلة جداً من الشروط والضوابط، لكي يتمكن المقيمين من فتح حساب في بنك الراجحي وتأتي هذه الشروط كالتالي:

يجب يتخطى عمر المقيم عن 18 عام.

يجب أن يكون بيانات المقيم صحيحة.

ينبغي أن يكون المقيم يعيش بداخل المملكة العربية السعودية.

التسجيل في موقع مصرف الراجحي.

ينبغي أن تكون بيانات المقيم المسجلة في مصرف الراجحي دقيقة.

تمويلات مصرف الراجحي

أتاح مصرف الراجحي العديد من التمويلات الشخصية إلى كافة المواطنين والمقيمين، ونجد من أهم تلك التمويلات تمويل السيارات والتي يمكنك الاستفادة منها من خلال التقديم عبر الموقع الإلكتروني لمصرف الراجحي وتسجيل كافة البيانات والمعلومات المطلوبة، وكذلك التمويلات الشخصية التي تصل إلى 2 مليون ريال سعودي، في اقل وقت ممكن حيث يمكنك الحصول على التمويل في اقل من نصف ساعة.

خطوات الحصول على التمويل العقاري

أتاح بنك الراجحي التمويل العقاري للحصول على المسكن المناسب لظروف العائلة والتي يتم التقدم والتسجيل في المصرف بخطوات بسيطة أهمها الدخول على الموقع الإلكتروني لمصرف الراجحي ثم اختيار التمويل العقاري والقيام بتسجيل كافة البيانات والمعلومات المطلوبة والتي من ضمنها (الاسم، الجنسية، الجنس، العمر، رقم الهوية الوطنية، الدخل الشهري، الجوال، البريد الإلكتروني).

آليات التواصل مع بنك الراجحي

الاتصال من داخل المملكة العربية السعودية (8001248880). الاتصال من خارج المملكة العربية السعودية (920003344 966+).

يشكل بنك الراجحي فريق عمل مجهز يعمل في جميع الأوقات للرد على كافة استفسارات المواطنين سواء الراغبين في فتح حساب جديد أو العملاء الراغبين في الاستفادة من التمويلات الشخصية والعقارية الجديدة.

حاسبة التمويل في مصرف الراجحي

يمكنكم التعرف علي حاسبة التمويل في بنك الراجحي سواء تمويل شراء فيلا أو شقة من خلال الدخول علي الرابط السابق وتسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة والتي أبرزها (نوع القطاع الوظيفي، العمر، الدخل الشهري).

في الختام نسعد بآرائكم واقتراحاكم حول طريقة فتح حساب في مصرف الراجحي للمواطن والمقيم في السعودية أون لاين.