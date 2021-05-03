نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قرض العمل الحر بنك التسليف 1442| طريقة التقديم على تمويل العمل الحر في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط قرض العمل الحر بنك التسليف 1442ه‍ الذي أعلن عنه بنك التنمية الاجتماعية على موقعه الإلكتروني والذي يستهدف الفئات التي لديها القدرة على العمل ولم تتمكن من الحصول على فرصة عمل ويرغبون في الاستفادة من تمويل العمل الحر من أجل زيادة دخلهم الشهري، حيث يصل قيمة تمويل العمل الحر إلى 60 ألف ريال سعودي، كما تتعد خدمات ومزايا بنك التسليف إلى المواطنين والذي أتاح خدمة طلب إعفاء بنك التسليف من سداد القروض لبعض الفئات المستحقة، يقدم لكم موقع ثقفني في الفقرات التالية شروط الحصول على تمويل العمل الحر، وخطوات التسجيل في قرض العمل الحر.

شروط قرض العمل الحر نفاذ

ضخ بنك التنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط والضوابط الواجب توافرها في الراغبين في الاستفادة من قرض العمل الحر نفاذ واشتملت هذه الشروط على التالي:

الرسوم: يجب على المتقدم سداد الرسوم المقررة. فترة السداد: يجب أن لا تتجاوز فترة السداد عن 5 سنوات. المبلغ المالي: يجب أن لا يتجاوز المبلغ المالي في السجل الائتماني عن 30 ألف ريال سعودي. الجنسية: يجب أن تكون جنسية المستفيد سعودية. العمر: يجب أن لا يزيد عمر المتقدم عن 60 عام، كما يجب أن لا تقل عن 18 عام. وثيقة العمر: يجب توافر وثيقة العمل الحر. الضمانات: يجب على المتقدم توضيح الضمانات الكافية. الديون: يجب أن يكون على المتقدم أي ديون عند بنوك أخري. الراتب الشهري: يجب أن لا يتجاوز الراتب الشهري للمتقدم سواء كان يعمل بالقطاع الخاص أو القطاع الحكومي عن 14 ألف ريال سعودي. حدود التمويل: تبدأ حدود التمويل النقدي 60 ألف ريال سعودي، أما عن حدود التمويل العيني 150 ألف ريال سعودي.

خطوات التقديم على قرض العمل الحر

أكد بنك التنمية الاجتماعية أو بنك التسليف والادخار السعودي عن مجموعة بسيطة من الخطوات يستطيع من خلالها المواطن السعودي الذي تنطبق عليه الشروط السابقة الحصول على قرض العمل الحر، وذلك بعد رفع المستندات والأوراق المطلوبة التالية:

تقديم رخصة القيادة.

تقديم شهادة العمل الحر.

تقديم رقم الأبيان.

تقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

تقديم رقم الجوال المسجل مسبقاً في موقع أبشر الإلكتروني.

رابط التقديم على قرض العمل الحر

يستطيع كل من تنطبق عليهم الشروط والأحكام التسجيل للحصول على قرض العمل الحر من خلال رابط بنك التنمية الاجتماعية والدخول على بوابة النفاذ الموحد ثم القيام بتسجيل كافة البيانات المطلوبة والتي تحتوي على التالي:

تسجيل اسم المستخدم. تسجيل كلمة المرور. إدخال الرمز المرئي. القيام بالضغط على كلمة تسجيل.

الفئات المستحقة إلى قرض العمل الحر

الموظفين بالخدمات التخصصية: الذين يقل رواتبهم عن 10 آلاف ريال سعودي.

الموظفين بخدمات النقل التشاركية: براتب 5 آلاف ريال سعودي.

العاطلين عن العمل: يتم صرف لهم القرض بدون تحويل الراتب.

الغير مخدومين من النظام المالي.

أهداف تمويل العمل الحر

خفض نسبة البطالة.

وجود دخل كافي لسداد حاجة المواطن السعودي.

رفع المستوى المعيشي لحياة أفضل للمواطن السعودي.

زيادة فرص تحسين وضع فئة الشمول المالي.

رقم هاتف بنك التسليف للاستعلام عن قرض العمل الحر

أوضح بنك التنمية الاجتماعية (بنك التسليف) عن خطوط الاتصال للاستفسارات والاستعلامات عن قرض العمل الحر وذلك من خلال الرقم الموحد التالي (920008002) طوال أيام الأسبوع.

يمكنكم الدخول والاستفادة من خدمات تمويل العمل الحر من خلال منصة النفاذ الوطني الموحد عن طريق الاسم المستخدم وكلمة المرور لكي تتمكن من الاستفادة من العديد من الخدمات التي أتاحها البنك.

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