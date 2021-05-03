شروط قرض كنف من بنك التنمية الاجتماعية بدون فوائد وإجراءات التقديم الإلكتروني

شروط قرض كنف من بنك التنمية الاجتماعية وما هي إجراءات قرض كنف للأرامل والمطلقات وشروط الكفيل ومزايا الحصول عليه نقدم لكم من خلال هذا المحتوي،حيث يعد منتج كنف من أحد منتجات أهل بنك التنمية الاجتماعية، ويقدم بنك التنمية الاجتماعية تمويل قرض كنف للنساء الأشد احتياجًا من النساء والأرامل والمطلقات، حيث يساعدهم البنك من خلال قرض كنف في تحمل أعباء الحياة والتكاليف المالية التي تقع على عاتقهن، حيث يتميز قرض كنف من بنك التنمية الاجتماعية، بعدة مميزات من أهمها أنه لا يشترط وجود صك إعانة الأسرة كما لا يشترط إعانة أسرة أو وجود أطفال، ويصل قيمة التمويل من البنك من خلال كنف إلي 30ألف ريال سعودي، ولكن قام بنك التنمية الاجتماعية بتحديد عدة شروط الحصول على قرض كنف نقدمها لكم من خلال عرض لكل متطلبات التقديم علي قرض كنف بنك التنمية الاجتماعية ومميزات الحصول على قرض كنف للأرامل والمطلقات.

شروط قرض كنف من بنك التنمية الاجتماعية

أعلن بنك التنمية الاجتماعية من إطلاق قرض كنف للأرامل والمطلقات بالمملكة العربية السعودية، حيث حددت إدارة البنك السقف التمويلي لمنتج كنف ب30ألف ريال سعودي كما أن من أهم مميزات قروض بنك التنمية الاجتماعية أن السداد يكون بدون فوائد و بدون إضافة رسوم إدارية، حيث يستهدف تقديم قرض كنف علي الفئات الأشد أحتياجا من المطلقات و الأرامل بالمملكة، وكشف البنك عن إمكانية التقديم الإلكتروني لطلب الحصول على منتج كنف بدون كفيل في حالتين فقط

هي أن تكون المستفيدة موظفة في القطاع العام.

علي ر أس العمل.

أما إذا كانت المتقدمة ربه منزل فيجب عليها إحضار كفيل.

وحدد البنك أن في حالة المتقدمة غير موظفة يجب إحضار كفيل موظف حكومي رسمي و علي رأس العمل وأن يقدم التزاماته المالية حسب ما تم تسجيله في سمه، و أن تكون هذه الالتزامات تسمح بالكفالة.

إذا كانت المتقدمة موظفة حكومية فلابد ألا يزيد الدخل الشهري لها عن عشرة ألاف ريال سعودي.

إجراءات التقديم الإلكتروني على قرض كنف للأرامل والمطلقات

تختلف إجراءات التقديم ألإلكتروني للحصول على قرض بنك التنمية حسب حالة المتقدمة إذا كانت موظفة حكومية أو موظفة في القطاع الخاص أو ربة منزل أو متقاعدة وتحصل على معاش تأميني، وكذلك المستندات المطلوبة من المستفيدة أو الكفيل، ونعرض طلبات التقديم و الإجراءات من خلال عرض الصور ة التالية من موقع بنك التنمية الاجتماعية. شروط الكفيل في بنك التنمية

حدد بنك التنمية الاجتماعية وجود كفيل لحصول المرأة المطلقة أو الأرملة على قرض كنف، ووجود الكفيل يضمن للبنك سداد الأقساط المستحقة في حال الانقطاع أو التأخر عن دفع الدفعات، ولكن وضع البنك قائمة من الشروط يجب توافرها في الكفيل، وهذه الشروط نقدمها لكم من خلال النقاط التالية:

يشترط أن يكون الكفيل سعودي الجنسية حيث لا يتم قبول كفالة الوافدين المقيمين بالمملكة.

أن يكون الكفيل موظفًا حكوميًا.

إذا كان الكفيل موظفًا في القطاع الخاص يقبل كفالته في حال التوقيع على فاتورة الدفع.

يشترط أن يقدم الكفيل للبنك كافة الضمانات المطلوبة والوثائق الرسمية التي يطلبه البنك.

يقوم الكفيل بتقديم تعهد بالموافقة على اقتطاع ما يساوي 1/3 راتبه الخاص في حال تعثر المقترضة عن سداد باقي المستحقات من الأقساط البنكية.

يجب ألا يزيد عمر الكفيل عن 55عامًا.

يقوم الكفيل بتقديم صورة من بياناتي من موقع أبشر وزارة لداخلية السعودية.

يقدم الكفيل أصل تعريف بالراتب الخاص به موثق ومختوم من جهة العمل.

يشترط أن يقوم الكفيل بتقديم كشف حساب للمعاملات البنكية التي يقوم بها البنك التابع له الكفيل حتى يضمن بنك التنمية انتظام الكفيل في السداد.

موقع بنك التنمية الاجتماعية

يمكنكم التقديم الإلكتروني و الاستعلام عن قرض كنف من خلال موقع بنك التنمية الاجتماعية، كما يمكنكم الاستفادة من منتجات أهل والقروض المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية مثل التقديم على قرض الأسرة بدون فوائد للمواطنين بالسعودية لتحسين الأوضاع الاقتصادية، وفي حالة وجود أي استفسارات حول التسجيل على قرض كنف يمكنكم الاتصال على رقم بنك التنمية الاجتماعية المجاني على رقم 199099 للتواصل مع خدمة العملاء بالبنك. قرض كنف من بنك التنمية الاجتماعية “بنك التسليف السعودي سابقًا”، هو المنتج الجديد من قروض بنك التنمية التي تستهدف المرأة السعودية لكي يساعدها على تحمل أعباء الحياة والشدائد الاقتصادية التي قد تتعرض لها الأرامل والمطلقات بالمملكة، ويميز قرض كنف من بنك التنمية بأن فترة السداد بها قد تصل إلى شهرًا بدون فوائد أو رسوم بنكية.