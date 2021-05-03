تمويل بإيداع فورى بدون تحويل الراتب وبسيولة نقدية خلال 15دقيقة فقط

تمويل بإيداع فورى بدون تحويل الراتب أحد المنتجات التمويلية السريعة والفورية التي تقدمها منصة سلفة الإلكترونية لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية بدون الحاجة إلى التواجد الفعلي في أحد مكاتب المنصة كما توفر منصة سلفة الإلكترونية التمويل بالتقنية المالية الحديثة التي تتيح للعميل الحصول على السيولة النقدية التي يحتاج إليها خلال 15 دقيقة فقط ، وتعتبر منصة سلفة الإلكترونية اول منصة سعودية مصرحة من البنك المركزي السعودي لتقديم عروض تمويلية شخصية سريعة تلبي الاحتياجات المالية الطارئة للأفراد بما يتناسب مع الدخل الشهري للعميل ويتناسب مع جميع الإلتزامات المالية للعملاء ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم الإمتيازات التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند التقدم بطلب للحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية كما سوف نوضح لك عزيزي القارئ كيفية التقديم على طلب تمويل منصة سلفة الإلكترونية داخل المملكة العربية السعودية.

تمويل بإيداع فورى بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية

تقدم منصة سلفة الإلكترونية تمويل شخصي كاش بسيولة نقدية فورية وبدون تحويل الراتب الشهري للعميل كما توفر منصة سلفة التمويل من خلال خطوات سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة بالإضافة إلى لا يشترط التواجد الفعلي في أحد مكاتب المنصة لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي السريع بدون تحويل الراتب ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم الإمتيازات التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند التقدم بطلب للحصول على تمويل سلفة الفوري.

تمويل شخصي صمم بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية. يمكن للمواطن السعودي الحصول على التمويل الشخصي بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للعميل. يتميز تمويل منصة سلفة الإلكترونية بهامش ربح تنافسي. موافقة فورية علي طلب الحصول على المنتج. توفر منصة سلفة الإلكترونية السيولة النقدية التي يحتاجها العملاء لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم المالية. تعمل منصة سلفة علي سرعة إيداع مبالغ التمويل في الحساب البنكي الخاص بالعميل والمعتمد لدى منصة سلفة. خيارات للسداد عديدة وأقساط ميسرة ومجدولة تتناسب مع الراتب الشهري للعميل.

كيفية تسجيل طلب تمويل منصة سلفة الإلكترونية

في البداية يقوم المتقدم بالطلب بتسجيل الدخول علي الموقع الرسمي لمنصة سلفة الإلكترونية.

بعد ذلك يقوم الشخص المتقدم بالطلب بتحديد مبلغ التمويل التي يرغب في الحصول عليها.

تحديد مدة سداد مبلغ التمويل والتي تتماشى مع الراتب الشهري للعميل.

يجب أن يقوم المتقدم بالطلب بإدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة مثل الأسم والبريد الإلكتروني والعنوان ورقم الهاتف.

يجب أن يقوم المتقدم بالطلب بالإفصاح عن الحالة الحالة المالية لاستكمال الطلب.

للتأكد من صحة جميع البيانات التي إدخالها العميل يجب أن يقوم المتقدم بالطلب بالضغط على علامة صح وقبول كافة الشروط والأحكام لاستكمال الطلب.

في النهاية يقوم العميل بالضغط على استكمال التسجيل وذلك لإرسال الطلب للمراجعة.

شروط الاستفادة من تمويل سلفة الفورى