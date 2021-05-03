نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط القبول في الجامعات السعودية 1443 للسعوديين والأجانب هذا العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط القبول في الجامعات السعودية 1443 حيث يعتبر الالتحاق بالجامعة حلم العديد من الطلاب وأن الجامعة هي أول الطريق تجاه تحقيق الأحلام فيقوم الطالب باختيار الجامعة المرغوب فيها عبر دليل قبول الجامعات ودراسة تخصصه الجامعي الذي يرغب به ومع مرور كل سنة فيها تكاد تكون قد اقتربت أكثر وأكثر من تحقيق الإجازة الجامعية والدخول في الحياة العملية من خلال ما قمت بدراسته خلال الجامعة، ولكن هل ما هو معدل إمكانية قبولك في الجامعة؟ يتبع…

شروط القبول في الجامعات السعودية 1443

وبعد أن تنتهي اختبارات المرحلة الثانوية في كل عام يتم فتح باب قبول الطلاب الجدد فيها وفق شروط ومعايير معينة تم تحديدها ويجب على الطالب اجتيازها وتحقيقها ومن ثم التقديم على بوابة القبول الموحد للطلاب، وتعتبر الجامعات السعودية من إحدى الجامعات المشهورة على مستوى الخليج العربي بأكمله، ونظرًا لارتفاع المستويات التعليمية فيها، وتوافر هيئات تدريسية محترفة، بالإضافة إلى توافر عدد هائل من الوسائل التعليمية، وكل تلك الإمكانات تؤدي إلى تخرج طالب كفء من هذه الجامعات بحيث يكون مستعد للدخول إلى سوق العمل، ولكن متى يبدأ التسجيل في الجامعات؟ وما هي أبرز الشروط؟ إليكم التفاصيل:

شروط قبول السعوديين في الجامعات السعودية

قد تختلف شروط القبول بين جامعة وأخرى، وفيما يلي سوف نقدم أهم شروط ومعايير القبول في الجامعات السعودية.

يجب أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الثانوية بشرط ألا يكون قد مر عليها أكثر من خمس سنوات.

يجب أن يخضع الطالب لاختبار القدرات الخاص بالجامعة التي يرغب في التقديم بها.

خضوع الطالب الاختبار التحصيلي والحصول على درجة النجاح المطلوبة للجامعة المُراد التقديم عليها.

يتم المفاضلة بين الطلاب على أساس النسبة الموزونة والتي تشمل نسبة مئوية من درجات الشهادة الثانوية، ونسبة مئوية من اختبار القدرات، ونسبة مئوية من الاختبار التحصيلي، ثم تقوم الجامعة بجمع تلك النسب الثلاثة وبالتالي نحصل على النسبة التي سيفاضل عليها.

ويمكن أن تفرض كل جامعة نسب مختلفة عن الجامعة الأخرى، فبعض الجامعات تحدد نسبة 60% للشهادة الثانوية، ونسبة 20% لاختبارات القدرات، ونسبة 20% للاختبار التحصيلي، بينما تقوم جامعة أخرى بتحديد نسبة 30% للشهادة الثانوية، ونسبة 40 % للاختبار التحصيلي، ونسبة 30% لاختبار القدرات.

شروط التقديم في الجامعات السعودية للاجانب

بالنسبة للطلاب الغير سعوديين ولكن من أمهات سعوديات الجنسية فيتم معاملتهم نفس معاملة الطلاب السعوديين، لكن بالنسبة للطلاب الأجانب فإن الجامعات السعودية وضعت نسبة 5% للطلاب الأجانب، وحتى يتقدموا إلى المفاضلة يجب عليهم اتباع بعض الشروط وهي:

يجب عليهم إرسال الأوراق التي تثبت معدلهم وتحتوي على كشف درجات المرحلة الثانوية الخاص بهم.

يجب أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الثانوية بتقدير جيد جدا.

يجب أن يرفقوا الطلب مع صورة لجواز السفر وصورة شخصية حديثة إلى جانب تقرير طبي، وشهادة حسن السلوك، وصورة للبطاقة الشخصية.

ويجب أيضاً إرفاق ترجمة عربية موثوقة لكل وثيقة مكتوبة بلغة غير اللغة العربية.

وبعد ذلك تقوم الجامعات بدراسة الطلبات التي تم إرسالها لهم ويتم تحديد درجات القبول في كل تخصص وفي كل جامعة على أساس تلك الطلبات، ويمكن أن تختلف درجة التخصص في مجال واحد بين جامعة وجامعة أخرى، سبب ذلك يرجع إلى عدد المتقدمين بها، وبذلك تعرفنا على شروط القبول في الجامعات السعودية 1443 بالتفصيل.