شروط تأجير عمالة مهنيه بعقود رسمية بصفة موقته هو ماتقوم بية المنشات بعد خدمة اجير الاكتروانية باعارة العمال الزائدين عن طاقة المنشئة الى منشئة اخرى بشكل غير مستمر، وخدمة اجير صادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك لتقليل الوقت والجهد اللازمين للوصول إلى العمال وتوفيرهم بشكل أسرع والمساعدة فى رفع سوق العمل الاقتصادى بتزويدة بعمالة محترفة فى مجالاتهم، ويوجد شروط لتاجير عمالة بعقود رسمية غير الاجراءات الازامه بعد توقيع العقد بين العامل وصاحب والاستفادة من كفائته، كما ان تضم المملكة الكثير من شركات التوظيف المهنية التي تعمل على تطبيق لوائح العمل والتى يستفيد منها المنشاءات فى توظيف العمالة المحترفة، كما ان اجير يساهم في تغطية احتياجات سوق العمل ويسعى الى الاستفادة من القوى العاملة المتواجدة فى المملكة بدلا من إحضار عمالة جديدة، كما يوجد العديد من مزايا للعمالة الوافدة بعد إلغاء نظام الكفالة رسميا بالمملكة التى ساعت الكثير بالعمل يكل جهدة وخبرتة.

شروط تأجير عمالة مهنيه بعقود رسمية فى السعودية

ان تكون الشركتان اللتان ترغبان في توظيف عمال تشغل نفس النشاط التجاري. ن يكون سكن العامل فى المملكة سارى. الاتتجاوز مدة خدمة الموظفين المحترفين 12 شهرًا اى عامين. ألا تزيد نسبة العمالة الأجنبية التي يتم إعارتها من المنشأة عن 20%. يشترط أن يكون العامل المعار في المنطقة الخضراء الوسطى وما فوقها.

إجراءات توظيف العمال بموجب عقود رسمية

الدخول على البوابة الإلكترونية أجير. يتم الضغط على تسجيل الدخول. الضغط على تسجيل مستخدم جديد. يتم إدخال رقم الهوية ثم تاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة. ثم الضغط على “التالي”. إنشاء عقد عمل لتأسيس المزود. اعتماد العقد من قبل الجهة المستفيدة من الإيجار. يتم إصدار إشعار أجير للعمالة المهنية المحترفة.

كيفية إصدار العقود الرسمية لإعارة العمالة المهنية