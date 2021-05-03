نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تأجير عمالة مهنيه بعقود رسمية فى السعودية في المقال التالي
شروط تأجير عمالة مهنيه بعقود رسمية بصفة موقته هو ماتقوم بية المنشات بعد خدمة اجير الاكتروانية باعارة العمال الزائدين عن طاقة المنشئة الى منشئة اخرى بشكل غير مستمر، وخدمة اجير صادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك لتقليل الوقت والجهد اللازمين للوصول إلى العمال وتوفيرهم بشكل أسرع والمساعدة فى رفع سوق العمل الاقتصادى بتزويدة بعمالة محترفة فى مجالاتهم، ويوجد شروط لتاجير عمالة بعقود رسمية غير الاجراءات الازامه بعد توقيع العقد بين العامل وصاحب والاستفادة من كفائته، كما ان تضم المملكة الكثير من شركات التوظيف المهنية التي تعمل على تطبيق لوائح العمل والتى يستفيد منها المنشاءات فى توظيف العمالة المحترفة، كما ان اجير يساهم في تغطية احتياجات سوق العمل ويسعى الى الاستفادة من القوى العاملة المتواجدة فى المملكة بدلا من إحضار عمالة جديدة، كما يوجد العديد من مزايا للعمالة الوافدة بعد إلغاء نظام الكفالة رسميا بالمملكة التى ساعت الكثير بالعمل يكل جهدة وخبرتة.
شروط تأجير عمالة مهنيه بعقود رسمية فى السعودية
- ان تكون الشركتان اللتان ترغبان في توظيف عمال تشغل نفس النشاط التجاري.
- ن يكون سكن العامل فى المملكة سارى.
- الاتتجاوز مدة خدمة الموظفين المحترفين 12 شهرًا اى عامين.
- ألا تزيد نسبة العمالة الأجنبية التي يتم إعارتها من المنشأة عن 20%.
- يشترط أن يكون العامل المعار في المنطقة الخضراء الوسطى وما فوقها.
إجراءات توظيف العمال بموجب عقود رسمية
- الدخول على البوابة الإلكترونية أجير.
- يتم الضغط على تسجيل الدخول.
- الضغط على تسجيل مستخدم جديد.
- يتم إدخال رقم الهوية ثم تاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة.
- ثم الضغط على “التالي”.
- إنشاء عقد عمل لتأسيس المزود.
- اعتماد العقد من قبل الجهة المستفيدة من الإيجار.
- يتم إصدار إشعار أجير للعمالة المهنية المحترفة.
كيفية إصدار العقود الرسمية لإعارة العمالة المهنية
- الدخول على منصة قوى الإلكترونية.
- يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.
- ثم الضغط على “استمرار”.
- يتم الضغط على خدمات قوى.
- يتم الضغط على “برنامج أجير”.
- يتم النقر فوق خيارالعقود.
- اختيار خدمة عقد بين المنشات.
- ثم الضغط على التالى.
- أدخل البيانات المطلوبة من قبل نظام أجير.
- يتم استكمال إجراءات إصدار عقد للعامل الأجير.
- ثم الضغط على ارسال الطلب.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شروط تأجير عمالة مهنيه بعقود رسمية فى السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.