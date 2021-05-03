نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي يبدأ من 5000 الآف ريال حتي 100 ألف بدون كلفة أجل من بنك سامبا للسعودي والوافد في المقال التالي

عمر شويل - جدة قروض بدون كفيل في المملكة العربية السعودية من القروض الهامة التي يبحث عنها الكثير من المواطنين والمقيمين داخل جميع مدن المملكة، ويعد بنك سامبا هو أحد البنوك الرائدة في المملكة العربية السعودية التي توفر هذه القروض, حيث يقدم خدمات تمويلية مرنة وبسيطة, ويسهل علي العملاء الحصول علي أي مبلغ قرض بفرصة السداد لمدة تصل إلى 9 اشهر وبدون كلفة اجل, حيث يستطيع العميل تلبية متطلباته واحتياجاته الأساسية والضرورية, ومنها لغرض الزواج أو المصروفات الدراسية للأبناء أو شراء سيارة أو شراء منزل وغيرها من احتياجات العميل، ويتم ذلك من خلال الحصول علي تمويل شخصي من سامبا, وما يميز التمويل الشخصي من بنك سامبا هو انه متطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية, ومن خلال موقعنا سنوضح لكم كل مميزات قروض بدون كفيل وبدون كلفة اجل من بنك سامبا السعودي.

مميزات التمويل الشخصي بدون كلفة أجل من بنك سامبا

قروض بدون كفيل جميعها تخضع إلى شروط وأحكام الشريعة الإسلامية.

لا يتطلب تحصيل كلفة أجل لجميع مبالغ التمويل التي يتم صرفها سواء للمواطن السعودي أو الوافد.

مبالغ التمويل الشخصي تصل إلى 100,000 ريال سعودي فقط.

تصل فترة السداد إلى مدة 9 اشهر فقط.

المستفيد من التمويل المواطنين السعوديين أو المقيمين بالمملكة وذلك للعاملين سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص.

يمكن الحصول علي تمويل إضافي في حالة تسديد 20% فقط من قيمة التمويل السابق.

في حالة الوفاة ( لا قدر الله ) سيعفي أسرة العميل من سداد المديونية.

يحصل العميل علي بطاقة الائتمان مجاناً بدون دفع أي رسوم مالية.

الشروط الواجب توافرها للحصول علي التمويل الشخصي بدون كلفة أجل



يسمح بأن يكون العميل سعودي الجنسية أو من أي جنسية أخري.

يشترط أن يكون عمر العميل لا يقل عن 18 عام فقط.

يشترط أن يكون الراتب الشهري لا يقل عن 5,000 ريال سعودي فقط.

يشترط أن يكون العميل علي رأس العمل بمدة لا تقل عن شهر واحد في جهة العمل التي تم الالتحاق بها بالمملكة.

يمكن لغير السعوديين الحصول علي التمويل الشخصي بأي مبلغ في حالة وجود مستحقات نهاية الخدمة بالنسبة للقطاع الحكومي والخاص داخل المملكة.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول علي التمويل الشخصي

يجب إحضار صورة من الهوية الشخصية الخاص بالمواطن السعودي أو صورة من الإقامة الخاصة بالوافد أو صورة من جواز السفر وتكون سارية المفعول وليست منتهية، كما يجب تجهيز مستند تعريفي خاص بمسمي الوظيفة القائم عليها العميل من جهة العمل التابع لها، بالإضافة إلى خطاب موافقة بتحول الراتب الشهري من مكان العمل، ويجب علي كل شخص أن يقوم بكتابة وتسجيل عنوان البلد الأصل وذلك للعميل المقيم بالمملكة العربية السعودية.

رابط إلكتروني للسعودي والوافد لطلب التمويل الشخصي إلكترونياً من بنك سامبا

يساعد بنك سامبا جميع الأشخاص الذين يرغبون في الحصول علي قروض بدون كفيل وبدون كلفة أجل من بنك سامبا من خلال التقديم الإلكتروني بموقع بنك سامبا التالي: تمويل شخصي، ويقوم العميل بتسجيل جميع البيانات الخاصة بنموذج التمويل وتحديد جميع البيانات المطلوبة بدقة.

ومن البيانات التي يطلبها نموذج التمويل للتسجيل الشخصي، القيام بتسجيل مبلغ القرض الذي سوف يحصل عليه العميل، ثم تسجيل رقم الجوال الشخصي الخاص بالعميل وتسجيل رقم المنزل إن تواجد مع تسجيل عنوان البريد الإلكتروني التابع له، ثم يتم تسجيل مكان العمل الخاص بالعميل الذي يعمل به، ثم تسجيل رقم الهوية الوطنية الشخصية، ثم إرسال طلب التمويل بالمبلغ الذي يرغب به كل شخص، ثم يقوم العميل بانتظار الرد من إدارة بنك سامبا خلال لحظات بسيطة من خدمة العملاء بالموافقة علي صرف مبلغ التمويل الشخصي.