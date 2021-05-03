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عمر شويل - جدة موعد اجازة عيد الفطر ٢٠٢١/ ١٤٤٢ والعودة للموظفين الخاص والحكومي، حيث كلها أيام قليلة وينتهي افضل شهور العام شهر رمضان الكريم الممتلئ بالخيرات والنعم وبه افضل ليالي العام ليلة القدر، ومع نهاية اخر أيام هذا الشهر الفضيل تبدأ الاحتفالات بعيد الفطر المبارك أعادة الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، فقد أقرت الجهات المعنية مواعيد بدء الإجازة والعودة بعد قضاء عيد الفطر المبارك.

موعد اجازة عيد الفطر ٢٠٢١

تبدأ عطلة عيد الفطر المبارك في معظم الدول العربية مع انتهاء الأيام الأخيرة من شهر رمضان الكريم 1442 ولكن تحدد كل دولة عدد أيام الراحة في العيد ونجد أن البنك المركزي السعودي بالمملكة العربية السعودية أول من أعلن عن مواعيد إجازة عيد الفطر للبنوك وكذلك إجازة عيد الأضحى المبارك والتي تضمنت التالي:

إجازة عيد الفطر المبارك تبدأ مع نهاية يوم الاثنين الموافق 28 رمضان 1442 والموافق 10 مايو 2021م.

عودة العمل يبدأ من صباح يوم الاثنين الموافق 5 شوال 1442ه‍، الموافق 17 مايو 2021م.

إجازة عيد الفطر للموظفين 1442

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن مدة إجازة عيد الفطر المبارك للموظفين سواء كان في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، حيث حدد الوزارة المدة الزمنية والتي تبلغ 11 يوم بداية من اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان الكريم ١٤٤٢ وتستمر حتي يوم ٥ من شهر شوال ١٤٤٢ه‍.

بحسب الدراسات الفلكية التي تم خلال الساعات الأخيرة في العديد من الدول العربية والتي من أبرزها المملكة العربية السعودية والتي أوضحت أن بحسب التوقعات العلمية والفلكية فإن أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون يوم الخميس ١٣ مايو ٢٠٢١م، ويتم الرجوع إلي الرؤية الشرعية في نهاية اخر أيام شهر رمضان الكريم للتأكد من موعد بدء عيد الفطر المبارك ١٤٤٢ / ٢٠٢١.

موعد عطلة المدارس والجامعات بمناسبة عيد الفطر

لم يتم تحديد مواعيد اجازات للعاملين 1442 في المنظومة التعليمية نظراً لانتهاء الاختبارات النهائية التي تم تقديمها من قبل وزير التعليم السعودي لتكون جميعها في شهر رمضان الكريم وتم الانتهاء من الاختبارات لكل المراحل التعليمية وكان آخرهم اختبار المرحلة المتوسطة الذي كان نهاية يوم السابع عشر من شهر رمضان، وفور الانتهاء من الاختبارات حصل الطلاب والطالبات على إجازة نهاية العام متضمنه إجازة عيد الفطر المبارك.

وصلنا إلي ختام توضيح موعد اجازة عيد الفطر ٢٠٢١/ ١٤٤٢ والعودة للموظفين الخاص والحكومي