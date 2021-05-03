شراكة استراتيجية بين “منصة كوانتم” و”كريم” لتسهيل وصول العلامات التجارية المختلفة إلى جمهورهم المستهدف بطريقة إبداعية ومبتكرة داخل المملكة

دوت الخليج – أوصاف الفارس

أعلنت “منصة كوانتم”، الشركة التسويقية ذات الخبرة في مجال البيانات، عن توقيعها عقد شراكة استراتيجية وحصرية مع شركة كريم السعودية بهدف لتسهيل وصول العلامات التجارية المختلفة إلى جمهورهم المستهدف بطريقة ابداعية و مبتكرة.

كوانتم هي شركة تسويقية ومنصة الكترونية تعتمد على البيانات، ومتخصصة في توزيع العينات الترويجية بشكل مستهدف، من خلال التأكد من أن كل شخص يتلقى عينة ترويجية بناءً على اهتماماته، فإذا كنت من محبي القهوة، على سبيل المثال، فسوف تصلك عينات من شركات القهوة ومنتجاتهم المتنوعة.

تتمثل مهمة منصة كوانتم في مساعدة العلامات التجارية ومديري التسويق في الوصول إلى أهداف خطة اكتساب عملاء جدد، حيث تساعد المنصة في جذب عملاء جدد وتسويق منتجات هذه العلامات التجارية. بعد فوزها بأفضل شركة ناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال مسابقة عالمية، اكتسبت كوانتوم ثقة أكثر من 60 شركة وطنية وعالمية في المملكة ووزعت بنجاح أكثر من 8 ملايين عينة مجانية في جميع أنحاء المملكة في العامين الماضيين.

وقد وقع الاختيار على شركة كريم لما يمثله دورها البارز في دعم اقتصاد المنطقة المتنامي من خلال توفير باقة مميزة من الخدمات التي يحتاجها الأشخاص للتنقل وطلب الأشياء وتحويل الأموال عبر تطبيق موّحد للهواتف الذكية بالإضافة إلى في تبسيط حياة الناس والارتقاء بها، وبناء مؤسسة رائدة تجسد مصدر إلهام للآخرين، وقدد بدأت الشركتان علاقتهم المثمرة والمبتكرة في شهر أبريل عام 2020، مع بداية جائحة كورونا. وبدأت منصة كوانتم بتوزيع عينات للفئات المستهدفة نفسها من خلال كباتن كريم ومن خلال منصة كريم لتوصيل الطعام.

من جهة أخرى ستساعد منصة كوانتم العلامات التجارية في الوصول إلى الفئة المستهدفة عن طريق توزيع العينات الترويجية لهم، وبالتالي حصول منصتي كوانتم وكريم والكباتن على عوائد أكبر مع كل عملية توزيع، والجدير بالذكر أن هذه العلاقة الاستراتيجية ستوفر طرق مبدعة لعرض العينات من خلال مركبات كباتن كريم الراغبين بذلك.

من جانبه قال أحمد عرابي المدير العام لخدمات نقل الأفراد في كريم السعودية “تحرص كريم من خلال هذا التعاون على تعزيز الميزات المضافة التي الشركة للكباتن من خلال إتاحة المجال لهم لزيادة ايراداتهم في حال رغبوا بعرض العينات المجانية في سياراتهم، وهي أيضاً فرصة مميزة للمعلنين من الشركات للوصول الى شرائح مختلفة من زبائن كريم”.

وفي ذات الصدد قال تميم الغنيم، الرئيس التنفيذي للعمليات في كوانتم قائلا: “شراكتنا اليوم مع كريم تفتح أبواب وفرص قيّمة للطرفين من أهمها العائد الكبير لعملائنا بتسويق منتجاتهم لفئتهم المستهدفة عن طريق منصة كريم، بالإضافة إلى تقديم المزيد من الفرص للشباب للحصول على دخل إضافي مع كل عينة يتم توزيعها من خلالهم”.