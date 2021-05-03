الحمضية والقلوية في الدم …بقلم / سلوى البلادي.

خلق الله طبيعة جسم الانسان على درجة معينة من الحمضية والقلوية فإذا اختلت هذه النسبة بدأ المرض ينهش هذا الجسم.

يتمتع دم الإنسان بوسط قلوي خفيف نسبته تتراوح ما بيــــن (7.3 – 7.4 ) و تعتبر المحافظة على هذا المدى الضيق من أهم الوظائف الحيوية للجسم و إن أي خلل في هذا التوازن يمكن أن تصحبه إضطرابات قد تصل إلى حد الخطورة أحيانا و ينبغي أن يحتوى الغذاء على 80% من الأغذية القلوية و20% من الأغذية الحمضية.

بينما تشكل كل أنواع اللحوم غذاءً حمضياً، الليمون يعتبر حمضي ولكن عند دخوله للجسم يتحول قلوي.

كما يعتبر السكر الأبيض حمضيا، ويجب استبداله بالعسل ودبس التمر .

الدقيق أيضا من الأطعمة الحمضية ويجب الإقلال منه.

الخضروات والفواكه الطازجة العضوية تشكل غذاءً قلوياً رائعاً.

فعندما تركز على الأطعمة الحمضية فإن نسبة الحموضة تزيد في الجسم فيحاول الجسم أن يتخلص من الحمضية الزائدة فيحولها لدهون و شحوم تتراكم في اجزاء مختلفة من الجسم.

وعندما تكون نسبة القلوية في الجسم عالية يشعر الإنسان بنشاط و طاقة في جسمه كما يشعر بأن روحه المعنوية مرتفعة.

وعندما تكون نسبة الحمضية في الجسم عالية يشعر دائما بالخمول والكسل والتعب والإكتئاب.

فالجسم ذو نسبة القلوية العالية يكون :

مناعته أعلى و إلتقاطه للعدوى اقل.

ذهن نشيط و تركيز .

ذاكرة قوية.

يستطيع تخطي الأزمات النفسية سريعا.

إن السبب في زيادة حمضية أجسامنا هي العادات الغذائية اليومية الخاصة بنا بالإضافة إلى العادات الشخصية اليومية البعيدة عن الغذاء مثل قلة حركة الجسم وعدم استنشاق الأكسجين النقي وعدم الخروج للأماكن المفتوحة الصحية لفترات طويلة.

إرتفاع الحمضية في الجسم هي السبب الأول و الرئيسي لمرض السرطان المنتشر حفظنا الله وإياكم .