نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج الطلاب برقم الهوية 1442 نتيجة المرحلة المتوسطة الفصل الدراسي الثاني نظام نور Noor في المقال التالي

عمر شويل - جدة الإعلان عن نتائج الطلاب في المملكة العربية السعودية من خلال منصة نظام نور برقم الهوية ونتائج المراحل المختلفة والمرحلة المتوسطة التي قامت بالانتهاء من أداء كافة الاختبارات النهائية أول أمس ، ولقد أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن توافر كافة النتائج علي منصة إلكترونية تسهل للطلاب الحصول علي النتائج دون الحاجة للذهاب إلي المدارس من خلال خطوات بسيطة مثل إدخال الرمز السري أو إدخال رقم الهوية ، ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم طريقة الحصول علي نتائج الطلاب برقم الهوية .

نتائج نظام نور برقم الهوية

يمكن الاستعلام والحصول علي نتائج الطلاب من قبل أولياء الأمور من خلال الموقع الرسمي لنظام نور التعليمي عن بعد وذلك من خلال خطة المملكة للإرتقاء بالتعليم الالتكروني وتطوير منظومة التعليم داخل المملكة بعد انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) ، ومن خلال خطوات بسيطة ولكن يجب التأكد من صحة الرابط الرسمي لمنصة نور التعليمي وإدخال كافة البيانات صحيحة للطالب والمرحلة الدراسية .

رابط نتائج المرحلة المتوسطة

لقد أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن الانتهاء من أعمال التصحيح للمرحلة الدراسية المتوسطة وسيتم الإعلان عن النتائج خلال ساعات قليلة عبر الموقع الرسمي للوزارة ولمنصة نور التعليمية وللحصول علي النتائج يجب اتباع الخطوات التالية :

جيب الدخول علي الموقع الرسمي لنظام نور الإلكتروني ثم يجب كتابة الكود الخاص بالطالب ثم يجب كتابة الكود السري ثم الضغط علي نتيجة . ثم اختيار المرحلة والنتائج الخاصة بالمرحلة ثم تسجيل البيانات المطلوبة ورقم الهوية

اختبارات المراحل الدراسية بالسعودية

قامت وزارة التربية والتعليم بالموافقة علي بدء الامتحانات والاختبارات النهائية للطلبة بداية من أول شهر رمضان بناء علي رغبة وطلب أولياء الأمور لتسهيل المقررات الدراسية والانتهاء من الأعمال الدراسية مع حلول عيد الفطر المبارك .