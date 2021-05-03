بائعة الخضار المتنمر عليها تكشف ما دار بينها وبين المصور ووضعها المعيشي

بلادي – الرياض :

أكدت صاحبة فيديو “بائعة الخضار” وتُدعى “أم زياد” أن ‏المعلومات التي ذكرها مصور الفيديو الذي تهجم عليها أمام ‏بسطتها‎ ‎لبيع الخضراوات في الدمام، مغلوطة.‏

وأضافت وفقًا لـ “العربية.نت”، أنها سعودية وتملك الهوية ‏الوطنية، مؤكدة أنه تم إثبات ذلك عقب قيام هذا الشخص باستدعاء ‏الشرطة، مبينة أن ذلك أصابها بالخوف والفزع.

وأوضحت أن الرجل الذي صورها كان يشاهدها دوما في الحي، مبينة أنها ‏استغربت عند اقترابه منها وقيامه بالتحقيق معها، مؤكدة أنها لا تحتاج التعاطف ‏من أحد، وأن عملها واجتهادها هو أفضل وسيلة للاعتزاز بنفسها.‎

وأشارت إلى أنها تبيع البصل والبطاطس والخضراوات منذ 3 ‏سنوات، متنقلةً بين الأحياء لجمع ما تيسر من الأموال، لافتة إلى ‏أنها تتربح يوميًا نحو 100 ريال ولديها 9 من الأبناء يسكنون ‏في منزل واحد.‏

وتأمل أم زياد من السلطات المعنية توفير مكان مناسب لها لبيع ‏بضاعتها بعيدًا عن أشعة الشمس، مؤكدة أنها لا ترغب في إيذاء أحد أو قطع رزقه‎.‎

وكان الشخص قد ظهر في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على سناب شات يتنمر فيه على المرأة أثناء بيعها الخضار في الشارع، الأمر الذي أثار موجة غضب ومطالبات بالتحقيق معه، حيث قامت النيابة العامة باستدعائه للتحقيق وتطبيق الإجراءات النظامية بحقه‎