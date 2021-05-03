الأمير خالد الفيصل يؤدي مناسك العمرة

بلادي – الرياض :

أدى أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، مساء (الأحد)، مناسك العمرة في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة، الأمير خالد الفيصل مرتدياً ملابس الإحرام، وسط عدد من المرافقين له، خلال الطواف حول الكعبة المشرفة والسعي بين الصفا والمروة.

ولاقت مقاطع الفيديو والصور تفاعلاً كبيراً وإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين دعوا للأمير خالد الفيصل بالقبول ودوام الصحة والعافية.