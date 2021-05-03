بلادي – الرياض :
أدى أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، مساء (الأحد)، مناسك العمرة في المسجد الحرام بمكة المكرمة.
وأظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة، الأمير خالد الفيصل مرتدياً ملابس الإحرام، وسط عدد من المرافقين له، خلال الطواف حول الكعبة المشرفة والسعي بين الصفا والمروة.
ولاقت مقاطع الفيديو والصور تفاعلاً كبيراً وإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين دعوا للأمير خالد الفيصل بالقبول ودوام الصحة والعافية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمير خالد الفيصل يؤدي مناسك العمرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.