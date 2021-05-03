“العدل”: 3 مليارات ريال قيمة صفقات الإفراغ العقاري الإلكتروني

بلادي – الرياض :
كشفت وزارة العدل، عن أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمة الإفراغ العقاري منذ فبراير 2020 وحتى اليوم (الإثنين)، بلغ أكثر من 65 ألف مستفيد، فيما بلغت قيمة الصفقات نحو 3 مليارات ريال.
وأوضحت الوزارة، أن خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني عبر بوابة “ناجز”، مكنت المستفيدين من بيع ونقل الملكية العقارية بالكامل دون الحاجة إلى زيارة كتابات العدل والبنوك لإصدار شيك مصدق بالمبايعة.
وأبانت أن شروط وأحكام الخدمة تتمثل في تعهد أطراف العملية بصحة المعلومات المقدمة، وفي حال تبين خلاف ذلك يحق للجهات المعنية اتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية، كما يتم إلغاء العملية إلكترونيًا في حال لم يتم قبول الطلب من قبل المشتري في غضون ثلاثة أيام.
يشار إلى أن الوزارة توسعت مؤخرًا في خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، بإتاحة الخدمة عبر بنوك إضافية لتشمل المتعاملين مع مصرفي الإنماء والراجحي، بجانب البنك الأهلي التجاري، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي السعودي.
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