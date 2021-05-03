نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل توقف اجازات عيد الفطر المبارك 2021 واستمرار العمل في أيام العيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة توقف اجازات عيد الفطر المبارك 2021، لجميع العاملين في الجوازات السعودية واستمرار العمل في أيام العيد وفقاً لما تم الإعلان عنه من قبل المديرية العامة للجوازات السعودية منذ قليل والتي أكدت فيه على حرصها الشديد على تنفيذ خدمات الجمهور وإنهاء جميع الحالات الضرورية التي من الصعوبة تأجيلها عبر خدمات الجوازات السعودية الإلكترونية”منصة أبشر”، على سياق آخر أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منذ ساعات قليلة عن مواعيد أجازات العاملين في القطاعات الحكومية المختلفة وكذلك القطاعات الخاصة.

توقف اجازات عيد الفطر المبارك 2021

ذكرت المديرية العامة للجوازات السعودية استعدادها الكامل لاستقبال طلبات وخدمات المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية خلال أيام عيد الفطر المبارك ١٤٤٢ وذلك عبر خدمات أبشر وكذلك أبشر أعمال وكذلك بوابة مقيم والتي تتيح للمستفيد الحصول على الخدمات دون الرجوع إلي مقر الجوازات السعودية، فيما نوهت علي أهمية الاستفادة من خدمة تواصل.

أجازات عيد الفطر للبنوك 2021

أعلنت رسمياً مواعيد إجازة عيد الفطر المبارك للعام الجاري 2021 وموعد بدء اجازة عيد الأضحى المبارك أيضاً، كما تم الإعلان أيضا على موعد العودة للعمل بعد عطلة عيد الفطر المبارك وجاءت المواعيد الجديدة كالتالي:

عطلة عيد الفطر المبارك تبدأ من يوم الإثنين 10 / 5 / 2021 وتستمر لمدة أسبوع. عودة العمل بعد عطلة عيد الفطر تبدأ من يوم الإثنين 17 / 5 / 2021. عطلة عيد الأضحى المبارك تبدأ من يوم الخميس الموافق 15 / 7 / 2021. عودة العمل بعد عطلة عيد الأضحى المبارك تبدأ من يوم الأحد 25 / 7 / 2021م.

إجازة عيد الفطر للحكومة

تبدأ أول أيام عطلة عيد الفطر للقطاع الحكومي والخاص بداية من اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان 1442 والموافق السادس من شهر مايو 2021 وتستمر أيام الإجازة لمدة تتجاوز الأسبوع فيما يتم تعديل موعد إجازة عيد الفطر في حالة عدم التمكن من رؤية هلال شهر شوال والذي يتم من خلالها ترحيل بدء اجازة عيد الفطر يوم واحد، وفقا لما اوضحته وزارة الموارد البشرية.

فيما جاءت اجازات عيد الفطر المبارك للعاملين بالقطاع الخاص هي نفسها للعاملين بالقطاع الحكومي ولكن تم توقف اجازات عيد الفطر المبارك 2021 في السعودية للعاملين بالجوازات السعودية فقط.