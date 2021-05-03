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عمر شويل - جدة موعد إيداع الدفعة 42 برنامج حساب المواطن، يعتبر برنامج حساب المواطن من أهم برامج الدعم المالي في المملكة العربية السعودية، والتي تم أطلاقه منذ سنوات، وحيث حقق برنامج حساب المواطن هدفه الرئيسي هو توفير حياة كريمة للمواطنين الأكثر احتياجاً وأصحاب الدخل المنخفض، ويترقب الجميع موعد إيداع الدفعة 42 من برنامج حساب المواطن التي سيتم صرفها قبل عيد الفطر المبارك، والذي ينتظرها المستفيدين منه لشراء مستلزمات العيد، ونوافيكم الآن في هذه المقالة موعد إيداع الدفعة 42 برنامج حساب المواطن عن شهر رمضان 1442.
موعد إيداع الدفعة 42 برنامج حساب المواطن
برنامج حساب المواطن من البرامج التي توفر للمواطنين مبالغ شهرية تساعدهم على المعيشة، والتي يتم صرفه في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ومن المقرر أن يتم إيداع الدفعة 42 من برنامج حساب المواطن في اليوم العاشر من شهر مايو 2021 والذي يوافق يوم الثامن والعشرون من رمضان 1442 الحالي، حيث سيتم إيداع المبالغ في الحسابات البنكية الخاصة بالمواطنين ويمكنهم اعتباراً من اليوم العاشر من مايو صرف الدفعة في أي وقت.
الاستعلام عن أهلية حساب المواطن 1442
برنامج حساب المواطن خصص رابط إلكتروني خاص به يمكن للمواطنين المستفيدين منه الاستعلام عن أهلية الدفعات من البرنامج، حيث يتم الدخول على موقع حساب المواطن، واختيار أيقونة الاستعلام وكتابة رقم الهوية ورمز التحقق المرئي، والضغط على كلمة استعلام.
شروط حساب المواطن
يوفر برنامج حساب المواطن الدعم الكامل للكثير من المواطنين التي تنطبق عليهم الشروط للفئات المستحقة للدعم وعلى رأسهم المطلقات والأرامل الذي لديهم أطفال، أصحاب الدخل المنخفض، الأشخاص الذي لا يمتلكون دخل ثابت، ومن بين شروطه:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من الأبوين.
- أن لا يقل عمر المتقدم عن 35 عاماً.
- أن يكون مقيم باستمرار في المملكة ولا يغيب عنها لأكثر من 90 يوماً في العام.
- أن يكون من ضمن حاملي بطاقات التنقل.
- أن يكون من الفئات المحددة للحصول على حساب المواطن.
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