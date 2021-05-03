طريقة التبرع في منصة إحسان وكيفية التسجيل كمستفيد ehsan.sa

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عمر شويل - جدة طريقة التبرع في منصة إحسان وكيفية التسجيل كمستفيد، التبرع في منصة إحسان والتسجيل فيها للمستفيدين يتم من خلال عدة خطوات سهلة وفرتها المنصة حتى يتمكن الجميع من التسجيل عليها المتبرع والمستفيد من التبرع، حيث يتمكن الجميع من الدخول على المنصة بسهولة والاستفادة من الخدمات والتعرف على منافذ التبرع وأوجه الخير التي تقوم بها المنصة.

طريقة التبرع في منصة إحسان

يبدأ التبرع في منصة إحسان عن طريق بعض الخطوات التي يسهل التعرف عليها بعد التسجيل على المنصة من خلال رقم الهاتف ورمز التحقق والضغط على تسجيل الدخول ثم القيام بهذه الخطوات:

من الشريط العلوي على المنصة يمكنك التعرف على أوجه التبرع ومنها المشاريع، ومنها فرص التبرع وتشمل خدمة فرجت وإغاثة.

يتم اختيار الفرصة المناسبة مع المتبرع والضغط عليها.

يتم تحديد مبلغ التبرع والضغط على تبرع الآن.

الانتقال لاختيار طريقة الدفع ومنها البطاقة الائتمانية مدى أو فيزا أو غيرها.

كتابة بيانات البطاقة والضغط على تأكيد التبرع.

طريقة التسجيل كمستفيد على منصة إحسان

يتم التسجيل على منصة إحسان من خلال الموقع الإلكتروني للمنصة والتي تم إطلاقها في بداية شهر رمضان، وقد أعلن من قبل مسؤولي المنصة أنه لا يتم التعامل المباشر مع المستفيدين ولكنها تتعامل من خلال الهيئات والمؤسسات والجمعيات الخيرية التي يتم تسجيل المستفيدين بها، ويتم عرض الحالات فقط على المنصة ثم يتم الرجوع إلى الجمعية التابع لها لتوصيل الإعانة المالية أو سداد الديون أو غيرها من أوجه التبرع، وتستقبل المنصة المتبرعين.

التسجيل كمتبرع على منصة إحسان

يتم التسجيل كمتبرع من خلال الدخول على منصة إحسان والضغط على إنشاء حساب وكتابة البيانات المطلوبة ومنها الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف والضغط على إنشاء حساب.

كيف احصل على مساعدات مالية من منصة إحسان

وصل التبرعات حتى الآن في حملة التبرع الوطنية في المملكة العربية السعودية ثلاثمائة وسبعة وثلاثين مليون ريال سعودي ووصل عدد المستفيدين من التبرعات إلى 600 ألف مستفيد يحصلون على مساعدات مالية من منصة إحسان الخيرية، وقد بينا من خلال المقال كيفية التسجيل كمستفيد في منصة إحسان الخيرية للحصول على المساعدات المالية.