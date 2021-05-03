نظام نور و طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب 1442 برقم الهوية

نظام نور يطلق إمكانية الاستعلام بالنسبة لأولياء الأمور عن نتائج الطلاب 1442 لجميع المراحل التعليمية من خلال رقم الهوية، قام نظام نور بإطلاق هذه الإمكانية بعدما قامت أغلبية المدارس الثانوية بالقيام بالإعلان عن النتائج حيث سيتم الاستعلام عن النتائج لدى الطلاب 1442 من خلال رقم الهوية عبر الموقع الرسمي لنظام نور.

نظام نور

برنامج نظام النور يسمح لدى أولياء الأمور متابعة مستوى وأداء أولادهم وتُسهل عليهم عملية البحث بخطوات بسيطة وسهلة وهذا ضمن سرية بيانات الطالب وسرية عمليات البحث من خلال استخدام الرقم السري والاسم المستخدم لكل طالب، كما ان نظام نور يسمح الفرصة أمام كل ولي أمر الدخول والتسجيل للأبناء والبنات في الصف الأول الإبتدائي وهذا وفقاً للجدول الزمني المعين كما إنه يمكنهم من الدخول بإسم المستخدم وكلمة السر ومتابعة أبنائهم ونتائجهم، وقد عملت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية على إتاحة الدخول لدى نظام نور عن طريق بوابة (النفاذ الوطني) كما يكون بإمكانك الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور المستخدمة في “منصة أبشر”.

خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية

ومن خلال هذه المقالة والتي تظهر لكم من خلال موقعنا هذا ثقفني نقوم بسرد لكم الخطوات التي قامت بنشرها نظام نور من أجل الاستعلام عن نتائج الطلاب 1442 برقم الهوية عن طريق هذه الخطوات الآتية :-