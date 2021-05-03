نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات بطاقة التقسيط الميسر بنك الاستثمار بدون هامش ربح في المقال التالي

عمر شويل - جدة بطاقة التقسيط الميسر بنك الاستثمار السعودي من البطاقات المميزة التي يقدمها البنك لجميع العملاء بدون هامش ربح فيمكن من خلالها تقسيط مشترياتك البالغ قيمتها 1000 ريال فأكثر بدون هامش ربح على أقساط شهرية مريحة ومرنه في السداد متوافقة مع الشريعة الإسلامية حتى 12 شهر لدى مجموعة مميزة ومختارة من المتاجر. وبرنامج التقسيط هو فقط لحاملي البطاقات الائتمانية من البنك السعودي للاستثمار.

بطاقة التقسيط الميسر بنك الاستثمار

يقدم بنك الاستثمار السعودي مجموعة من البطاقات الائتمانية لتناسب جميع احتياجات جميع العملاء. وبعد الحصول على هذه البطاقات بخطوات بسيطة للغاية بإمكان العميل الدخول في برنامج التقسيط المسير بدون هامش ربح 0%.

برنامج التقسيط الميسر بنك الاستثمار

لابد من أن تكون عميل في بنك الاستثمار السعودي ولديك بطاقة ائتمانية حتى تتمكن من الدخول في البرنامج :

يساعدك البرنامج في إدارة مصارفيك غير المتوقعة

يتيح البرنامج إمكانية تسديد مشترياتك على أقساط شهرية متساوية بدون هامش للربح

تتيح لك فترات سداد مرنه ثلاث أشهر أو ستة أشهر أو تسعة أشهر أو 12 شهرًا .

يسمح البنك بتحويل كل عملياتك لبرامج التقسيط الميسر

إمكانك الحصول على نقاط برنامج واو على جميع العلميات التي تقوم بتقسيطها.

ومتطلبات التقديم أن يكون لديك بطاقة ائتمانية في البنك سواء ماستركارد أو فيزا. أن يكون الحد الأدنى للشراء هو 1000 ريال والحد الأقصى 90% من الحد الائتماني للبطاقة.

طريقة تحويل المشتريات لأقساط شهرية

التسوق وعند الوصول لنافدة الدفع اختر خيار تقسيط المشتريات وحدد برنامج التقسيط الميسر ثم تابع الدفع باستخدام البطاقة الائتمانية من البنك. وذلك عند شرائك من المتاجر الإلكترونية.

عند شرائك وتريد التقسيط من الهاتف الجوال فلكس كول. ادفع قيمة المشتريات بالفيزا أو البطاقة الائتمانية قم احتفظ بالفاتورة واتصل بخدمة الهاتف المصرفي فلكس كول على الرقم 8001248000 وذلك خلال عشرين يوميًا من عملية الشراء وارفع طلب تقسيط مبلغ الفاتورة

تبلغ رسوم الخدمة 50 ريالًا. تدفع مرة واحدة عند قبول تحويل عملية الشراء لبرنامج التقسيط الميسر بغض النظر عن الأقساط الشهرية وبإمكانك معرفة جميع المتاجر المسموح بالشراء من عليها بنظام التقسيط الميسر مع بنك الاستثمار السعودي من موقع المصرف أو من المتجر مباشرة.