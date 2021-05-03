نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف المساعدة المقطوعة لشهر مايو 2021 قبل عيد الفطر المبارك في السعودية 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف المساعدة المقطوعة يختلف من الشهر إلى الشهر الذي يليه، فهو يختلف بذلك عن دعم حساب المواطن الشهري، ولهذا فإن معاش مقطوعة الضمان الاجتماعي يشغل بال الكثيرين من المستحقين من المساعدة المقطوعة بالمملكة العربية السعودية، وقد تم زف بشرى نزول المساعدة المقطوعة للمستحقين من أهلية دعم المساعدة المقطوعة عمّا قريب، إذ أنه قد أعلن صاحب السمو الملكي الملك “سلمان بن عبد العزيز آل سعود” عن قرب نزول المساعدة المقطوعة واقتراب موعد المقطوعة الاجتماعية على أن تكون قُبيل عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، في السياق التالي نوضح تفاصيل موعد صرف المساعدة المقطوعة لشهر مايو 2021 وخطوات الاستعلام عن المقطوعة 1442.

موعد صرف المساعدة المقطوعة لشهر مايو 2021

كما سبق الذكر فإن المساعدة المقطوعة ليس لها وقت محدد للصرف، فهي إما أن يتم صرفها شهريًا أو يتم صرفها سنويًا، ويتم هذا وفقًا لرؤية المملكة، وفور الإعلان عن نزول المساعدة المقطوعة، يتم على الفور تحويل قيمة دعم مقطوعة الضمان الإجتماعي إلى حسابات المستحقين البنكية الخاصة بهم.

ومن الجدير بالذكر أن قد تم الإعلان مؤخرًا عن اقتراب نزول المساعدة المقطوعة لصرف المساعدة من قبل المستفيدين من المقطوعة، على أن تكون خلال شهر مايو 2021 ومع انتهاء شهر رمضان الكريم قبل استقبال عيد الفطر المبارك.

أما عن قيمة دعم المساعدة المقطوعة فهي تختلف من الأسرة إلى الأسرة الأخرى، ويعتمد هذا وفقًا لحجم الأسرة ومدى احتياجها للدعم، ومجملًا فإن قيمة دعم المساعدة المقطوعة تتراوح بين عشرة آلاف ريال سعودي، وثلاثون ألفًا من الريالات السعودية.

خطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 2021

حتى يتمكن المستفيد من المساعدة المقطوعة من الاستعلام عن المقطوعة من قيمة الدعم ومدى الأهلية والاستحقاق وموعد النزول والصرف، يمكن هذا من خلال اتباع الخطوات الآتية: