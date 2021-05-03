شروط القبول في الجامعات السعودية للطلاب السعودين والأجانب، فنجد أن كل طالب يسعى جاهدا في مرحله الثانوية للحصول على اعلي الدرجات حتى تمكنه من دخول اعلي الجامعات واصبح الشروط التي تعمل الجامعات على توافرها ليست من الصعبة اصبحت سهله، وتمكن كل من المقيمين الأجانب والسعودين القبول بكل سهوله، يمكن أن نقدم في هذا المقال الأجرءات والشروط للقبول في الجامعات السعودية للمقيمين الأجانب والسعودين،تقوم الجامعات بالنظر إلى شهاده الثانوية الخاصة بكل طالب لحساب النسبة المئوية، اختيار الطلاب الأحق بتسجيل في الجامعة على حسب الدرجة المئوية، وتختلف النسب المئوية من شهادة إلى أخرى حيث يتم احتساب النسبة المئوية وامتحان القدرات وكذلك نسبه الامتحان التحصيلي.

شروط القبول في الجامعات السعودية

أن تجتاز الاختبار التحصيلي بالجامعة.

الحصول على شهادة الثانوية العامه، بشرط ألا تكون مر عليها خمس سنوات.

أن تتجاوز امتحانات القدرات للكليات والجامعات التي تتطلب ذلك.

شروط قبول الأجانب في الجامعات السعودية

فقد قامت الدولة تحديد نسبه الطلاب الأجانب داخل المملكة بنسبه 5% فقط حتى تعطى الأولوية لأبناءها، وعلى الأجانب الراغبين في التقدم تقديم ما يلي من مستندات.

أثبات من تمكنك تحدث اللغة العربية بطلاقه. صلاحيه جواز السفر لمدة لا تقل عن سنه من وقت التقديم، ولن يتم قبول الملف ألا بجواز سفر المتقدم. وجود شهادة تثبت حسن سلوك المتقدم. شهادة ميلاد المتقدم، والبطاقة الشخصية للطلاب. كتابه العنوان بالكامل للطالب المتقدم مع كتابه البريد الإلكتروني الخاص بالطالب بالإضافة إلى رقم الهاتف. تقديم شهادة تثبت بعدم وجود أي أمراض معديه بخصوص الطلاب المتقدم. صور حديثه للطالب المتقدم وتكون خلفيه بيضاء مقاس 6*4. يجب تقديم كل المستندات المطلوبة باللغة العربية، أن تكون هذه الأوراق معتمد من مركز أو مكتب ترجمه.

المستندات المطلوبة للالتحاق بالجامعات السعودية

تقديم شهاده الثانوية الخاصة بك للالتحاق بالجامعة. توفير الصور الشخصية للمتقدم بشرط أن تكون خلفيه بيضاء. في حاله التقديم كليه باللغة انجليزيه تقديم ما يثبت اجتيازه اختبار اللغة الانجليزية. صورة من جواز سفر المتقدم بشرط أن يكون سارى لمدة سته اشهر، ويتم تقديم شهادة أتقانة اللغة العربية إذا كان متقدم إلى جامعه عربيه.

قائمه الجامعات داخل المملكة العربية السعودية

جامعه أم القرى.

جامعه الملك سعود.

جامعه الملك فهد للتعدين والبترول.

جامعه الملك عبد العزيز.

جامعه محمد بن سعود الإسلامية.

جامعه الملك فيصل.

جامعه الملك خالد.

جامعه الأمام محمد بن سعود الإسلامية.

جامعه الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا.

جامعه الأمير محمد بن فهد.

كما يوجد العديد من الكليات والمعاهد داخل المملكة العربية السعودية، تملك شهرة وخبرة كبيرة جدا في التعليم، وتعد المعاهد والكليات والجامعات السعودية من افضل الجامعات في العالم من حيث الاهتمام بالطلاب العرب وغير العرب حتى يتم الوصول إلى احسن مستوى تعليمي جيد.